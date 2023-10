瀬戸カズヨシ「MINECRAFT~世界の果てへの旅~」8巻が、本日10月27日に発売された。

「MINECRAFT~世界の果てへの旅~」は、世界的な人気を誇るゲーム「Minecraft」を題材とした作品。8巻ではニコたち一行が最大の強敵・エンダードラゴンと対決することになるのだが……。

シリーズ累計50万部を突破したことを記念し、8巻には初版限定で、公式キャラクタークリエイターアイテム「スニッファーのスリッパ」が手に入るダウンロードコードが付属。マンガにも登場した装備がゲーム内で実際に使用できる。付録のアイテムデータは月刊コロコロコミック8月号(小学館)に付いたものと同一。またシリアルコードの有効期限は2024年6月末となる。

(c) 2023 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.