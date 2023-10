いよいよ10月28日より一般公開となるジャパンモビリティショー2023。首を長くして待っていたというモーターファンも多いことでしょう。

500社近くの企業が集まる今回のイベント、行く前の予習は欠かせません。

この記事では、開場を待ちきれない皆様へ、ショーの柱となる各自動車メーカーの見どころをご紹介します!

写真●ユニット・コンパス、川崎泰輝

トヨタ(東展示棟2・3ホールほか)

トヨタブース

トヨタは、東展示棟2・3ホールにメインブースを設置。今回が初披露となるBEVのコンセプトカー(FT-3e/FT-Se、KAYOIBAKO、IMV 0、ランドクルーザーSe、EPUなど)が勢揃いします。

中でも、パーソナルなセッティングから過去の名車の再現まで、さまざまな乗り味を設定できるシステムを搭載したFT-Seは必見!スポーツモデルならではのスタイルは思わず見とれてしまいそう。

アクティビティでは、BEVコンセプトカーの一つである「IMV 0」を使ったプログラムが興味深いところ。架装を自在にカスタマイズできる特性をデジタルで伝える「IMV 0 DIGITAL CUSTOMIZE」、オリジナルのミニカーがもらえる「IMV 0 CAPSULE BAR」など、同じモデルながらカスタマイズ次第でさまざまな表情を見せる車両に注目です。

IMV 0 DIGITAL CUSTOMIZE

IMV 0 CAPSULE BAR

レクサス(東展示場6ホールほか)

「Pushing the Boundaries of the Electrified Experience」(日本語訳で“電動化体験の限界に挑む”)をテーマに掲げるレクサスは、2026年に市販化されるとアナウンスされた「LF-ZC」が最注目!パッケージとレイアウトを根本から再定義したという流麗なシルエットからは、レクサスが描く未来のモビリティ像を感じ取ることができます。

スクエアの形状が斬新なステアリング、助手席に向けて独立した大型ディスプレイなどから成る先進的なインテリアも要チェックです!

ホンダ(東展示棟6ホールほか)

ホンダブース

四輪や二輪だけでなく、小型モビリティやジェット機、ロボットなど多彩なモビリティを出展予定のホンダ。ブースでは新型ビジネスジェット機「HondaJet Elite II」のレプリカが目を引きます。

PRELUDE Concept(プレリュード コンセプト)

目移りするようなラインナップの中で必見の存在は、やはり「プレリュード コンセプト」! 1978年~2001年まで販売されていた2ドアスペシャリティカーを現代的感覚で復活させたコンセプトカーで、ブランドがこだわり続ける「操る喜び」を体現するモデルです。

このほか、ホンダがGM、クルーズと3社で共同開発した自動運転タクシーサービス専用車両「Cruise Origin(クルーズ・オリジン)」なども出展されています。

ソニー・ホンダモビリティ(東展示棟6ホール)

ホンダブースの一画に設けられたソニー・ホンダモビリティブースでは、話題のEV「AFEELA Prototype(アフィーラ プロトタイプ)」を出展。2023年1月にアメリカで発表されて以来、日本でのお披露目は今回が初めてとなります。

AFEELA Prototype(アフィーラ プロトタイプ)

車両はムダのない先進的なシルエットや、フロントエリア両端に広がるパノラミックスクリーンなど、これまでの市販車にない新時代のモビリティスタイルを体現した姿が特徴的。2026年内に予定されている国内発売を前に、プロトタイプの姿を見ておきたいところです。

スバル(東展示棟3ホールほか)

スバルブース

今回の出展において、大注目のクロスオーバーSUV「レヴォーグ レイバック」2タイプをはじめとした4モデルの市販車を発表したスバル。現在も進化を続ける運転支援システム「アイサイト」を筆頭とする最先端の安全性能を感じられる出展内容は、いまスバル車の購入を検討している方にはタイムリーなものかもしれません。

スバル レヴォーグ レイバック

併せて注目したいのは、やはりコンセプトモデルの「SUBARU SPORT MOBILITY Concept」。スバル車らしい、いつでもどこでも自由に走って行ける愉しさを表現した造形が見事の一台です。