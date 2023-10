「薬の量が心配」28歳で痛風発作 SCHOOL OF LOCK!こもり校長のくだらない!?話

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月26日(木)は、「くだらなすぎて、誰かに話せなかった事」をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、例として話した自身のエピソードを紹介します。こもり校長:今夜は、生徒(リスナー)のキミがあまりにもくだらなすぎて学校掲示板に書き込めなかったことを教えてください。ここは大きなひとつのクラスだから、どんな生徒がいてもいいしどんな話をしてもいいと思うわけ。休み時間にクラスの端っこで騒いでいるヤツもいれば……。COCO教頭:校長みたいにね。こもり校長:ばかやろう……! 俺は最前で、次の授業の予習を静かにしているタイプだろ!COCO教頭:嘘だな! 想像できないね!こもり校長:教頭はどっちなの?COCO教頭:一番後ろで、早弁とかしているタイプだったね。ずっと食ってた(笑)。こもり校長:そんなタイプなの!? 授業中に食ってたの?COCO教頭:ゴリゴリ食ってた(笑)。生徒のみんなは、真似しちゃダメよ!こもり校長:こういう“くだらない話”で笑い合いたいね(笑)。こもり校長:実は俺は……ここ2週間くらい、誰にも言えなかったことがあって。話せなかったというか、どうでもいい事なんだけど俺的には悩んでいるっていう……(笑)。COCO教頭:ください!こもり校長:実は痛風という病気を持っているんです。COCO教頭:大変なやつですね。こもり校長:先々週くらいに、ついに右の親指に発作が起きまして。「ヤバいぞ、これは」と。COCO教頭:やめてよ~。こもり校長:痛風が出たら、“全国校長審議会(=ライブ)”を欠席しないといけないくらい(の痛み)なんです。で、痛風が出てしまい、11月からの全国校長審議会は全部キャンセルか……と大焦りだったんだけど。その場で水を5リットルくらい飲んだら、なんとか難を逃れたわけ。で、病院に行って先生にお話ししたら、薬の量が倍になりました。COCO教頭:怖い怖い!こもり校長:薬の量のマックスが「1」だとすると、いままでは「6分の1」だったわけ。それが倍ということは、「3分の1」じゃない?COCO教頭:うん。こもり校長:次、この量が効かなくなったら、「2分の1」になるわけ。それも効かなくなったら「3分の2」になって、これが終わったら「1」になるわけ!COCO教頭:うんうん。こもり校長:あと俺に残されているのは、4回しかないわけ! ただ、俺はまだ28歳で……!COCO教頭:あと4回! リスキーじゃん。こもり校長:それを考えたら、「俺はいつまで、この薬で痛風を逃れられるんだろう」みたいな(笑)。COCO教頭:あのね……例え話がくだらなくないし、笑えねーんだよな! くだらなくて笑える話が欲しかったんだよな(笑)。笑ったとしても、「痛風で大変なこもり校長に失礼だしな……」みたいな。こもり校長:ごめんごめん! でも俺は、1人で抱えていたの! 「どうしよう! 俺、あと4回で薬が効かなくなっちゃう……!」みたいな。COCO教頭:怖いよな。くだらなくないよ!こもり校長:これが言いたくて仕方なかった(笑)。COCO教頭:話してくれてありがとう……(笑)。こもり校長:こういう、笑えなくなるけど話したい! みたいな生徒も……。COCO教頭:いるかもしれないよね。どんどん言ってきてください!この日の放送では……・「合唱コンクールの打ち上げで焼肉に行ったら、僕の好きな子が前に座り飲みかけの水を渡されました。ファースト間接キスをしました……!」という14歳・「“1×2=2、2×2=4”のように、元の数字をどんどん2倍にして言うことができます」という14歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/