岡崎体育「自分のやりたいことをやったほうがいい」将来に悩む10代と聴く「まわせPDCAサイクル」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが毎週登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。10月のマンスリーアーティストは、岡崎体育さんです。10月25日(水)の放送では、将来に悩む17歳の相談に回答しました。僕は高校2年生なのですが、そろそろ自分の進路についてしっかりと考えなければならないなと思い始めました。安定した将来を考えるべきなのか、自分のやりたいことをやったほうがいいのか、そもそも今やりたいことを将来ずっとやりたいと思えるのか、など不安です。学生時代、将来についてどのように考えていましたか?高校生なら「"PDCAサイクル"ってなんぞや?」って思うかもしれないですけど、あと4、5年くらい経ったらわかってくるんじゃないかな?将来を考える時期ですね。「どうしようか……」ってすごく悩む時期だと思うんですけど、僕は自分のやりたいことをやったほうがいいと思います! でも、自分のやりたいことをやる人には2種類いて。なんもせんでも、自分の才能だけで自分のやりたいことをガンガンやっていける人とそうじゃない人。その、そうじゃない人がまた2つに分かれていて。自分のやりたいことに対して、才能があるわけじゃないけどめちゃくちゃ努力してそれになった人と、その努力すら怠った人、があるのよね。ぜひ(リスナーは)、自分のやりたいことをやっていってほしいなと思います。で、そのやりたいことがある中で努力をしない人にはなってほしくないなという体育先生からの願いもあります!自分の夢や目標があったら、それに向かっていろんな計画とか目標を立てて、一生懸命それに邁進していく人になってほしいなと思います!今回選曲された「まわせPDCAサイクル」は、2017年リリースのアルバム『XXL』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。