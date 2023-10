乃木坂46賀喜遥香「観たいアニメがいっぱい」気になる今期9作品を紹介

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。10月26日(木)の放送では、アニメについてリスナーに質問。回答を募集するとともに、自身が気になっている作品を紹介しました。賀喜:今回は、(リスナーの)みんなのことをもっと知るために、私がみんなに対して聞きたい質問を4つ考えてきました! みんなは、乃木坂掲示板やメール、SCHOOL OF LOCK! の公式LINEから、その質問に対する答えを送ってください!賀喜:10月に入りまして、新しいアニメがいろいろとスタートしました。今期のアニメは、みんな観てますかね? これから観る予定とか気になっているとか……今期じゃなくても、気になってるアニメでもいいです。この秋からスタートしたり、自分が注目しているアニメを教えてほしいなって思います! こういう話を聞くの好きなんですよね~!ちなみに、私は気づいたら10月になってて……(笑)。いつもそうなんですけど「あ、この日に観なきゃ!」って思っていても、気づいたら過ぎちゃっていて観れてないのが多いんです(笑)。ずっと観たいなって思っているのは、『キボウノチカラ~オトナプリキュア'23~』です! 『Yes!プリキュア5』ってわかりますか? 超ド世代なんです! 大好きで!! そのなかでも、青の子がめっちゃ好きでずっと観てたから……その子たちが大人になったお話なんですかね? ずっと観たいなと思っていて、まだ観れてないんですけど(笑)。あとは、『葬送のフリーレン』! 最初に金曜ロードショーでやってた作品(初回2時間スペシャル)は観たんですけど、その続きを観てないのでこれも観たい! 『SPY×FAMILY』もシーズン2あるし、『進撃の巨人』もあるし、いっぱい観たいアニメがある! 『放課後少年花子くん』は、たぶん『地縛少年花子くん』のミニアニメみたいなやつですよね? これも観たいんですよね~(笑)。ここに、今期アニメ一覧っていうのがあるんですよ。それを見ていたら、『キャプテン翼』をやっているんだって思ったし、『転生したらスライムだった件』も観たことないから観たいし……『ビックリメン』ってなんなんだろう? 気になるからちょっと観たいな~(笑)。高校からの友達にすごくアニメが好きな子がいて、『山田くんとLv999の恋をする』がめっちゃいいって言っていました。私はまだ観てないんですけど、「めちゃめちゃいいから観て!」って言われて(笑)。「山田くんが本当にかっこいいから観てほしい!」って布教されたので、それも観たいし……観たいアニメがいっぱいたまっているんです(笑)。「観たいアニメがいっぱいあるよ~!」、「観切れないよ~!」っていう状況ってすっごく幸せなので、ぜひ教えてください! 布教してくださいね(笑)。このほかには、「カメラロールに入っている動物の写真」、「近況」、「最近聴いている曲」についての回答を募集しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/