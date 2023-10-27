コスプレイヤー紗雪が自身のX（Twitter）を更新し樋口楓のコスプレショットを披露した。
紗雪は「FA.N.TA.SIA」とポストし、バーチャルYouTuber樋口楓のコスプレショットを披露。この投稿にファンからは「美しい」「かっこええ」「最高すぎます」「麗しいでろーん先輩だ!」といった声が寄せられた。
FA.N.TA.SIA🍁 pic.twitter.com/5KwWH7j5OJ— 有川 紗雪🍧 (@sayuki_cos) October 22, 2023
掲載日
コスプレイヤー紗雪が自身のX（Twitter）を更新し樋口楓のコスプレショットを披露した。
紗雪は「FA.N.TA.SIA」とポストし、バーチャルYouTuber樋口楓のコスプレショットを披露。この投稿にファンからは「美しい」「かっこええ」「最高すぎます」「麗しいでろーん先輩だ!」といった声が寄せられた。
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