コスプレイヤー紗雪が自身のX（Twitter）を更新し樋口楓のコスプレショットを披露した。

  • 紗雪

紗雪は「FA.N.TA.SIA」とポストし、バーチャルYouTuber樋口楓のコスプレショットを披露。この投稿にファンからは「美しい」「かっこええ」「最高すぎます」「麗しいでろーん先輩だ!」といった声が寄せられた。