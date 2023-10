Webマンガ「帰ってくる前の 名探偵ピカチュウ」が、本日10月27日に公開された。Nintendo Switch用のゲーム「帰ってきた 名探偵ピカチュウ」公式サイトから閲覧できる。

「帰ってくる前の 名探偵ピカチュウ」は、「帰ってきた 名探偵ピカチュウ」を手がけたクリーチャーズ制作による縦スクロール形式のWebマンガ。人間とポケモンが共存する街・ライムシティで探偵業をするピカチュウを主人公に、「ルチャブルへの挑戦」と「一通の手紙」のエピソード2つが展開された。「一通の手紙」では、ゲーム本編につながるストーリーを読むことができる。また音が出たり、キャラクターが動いたり、タッチして楽しめる演出も盛り込まれた。

