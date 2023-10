高城れに(ももいろクローバーZ)の1st写真集「9-Kaw-」の発売記念イベントが11月4日に千葉・三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉で開催される。

8月29日に発売された「9-Kaw-」はタイのバンコクとクート島を舞台に、人生初の水着写真や下着姿のカットを含む多彩な写真を収めた作品。高城は今年6月の30歳の誕生日よりも前にロケに臨み、20代のうちに写真集を撮影するという1つの夢を叶えた。

高城は9月にも写真集の発売記念イベントを開催。タイで購入したムエタイパンツを履き、参加者のお尻に裸足でキックするという一風変わった特典会を実施して話題を呼んだが、11月のイベントでは「2人だけの交換ノート」と題した企画を行う。この企画では事前にららぽーと柏の葉本館2F HMVにて写真集を購入すると、イベントの入場整理券と“交換ノート”がもらうことができる。そしてイベントの参加者はそのノートに自身の思いの丈を書いて会場に集まり、高城に手渡し。12月23、24日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催される「ももいろクリスマス2023 PLAYERS」以降のももクロ主催公演にてファンクラブブースを訪れると、高城が返事を記入したノートを受け取ることができる。

イベントの詳細についてはももクロのオフィシャルサイトにて確認を。なお、11月4日の三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉では、ももクロとしてのイベント「ももクロスペクタクルミーティング in ららぽーと柏の葉 ~振り返ればノールールだった15年は宝物~」も行われる。

ももクロスペクタクルミーティング in ららぽーと柏の葉 ~振り返ればノールールだった15年は宝物~

2023年11月4日(土)千葉県 三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉 センタープラザステージ

[第1部]「あそぼう!ぐーちょきぱーてぃー」ファミリーイベント

OPEN 11:30 / START 12:00

<出演者>

ももくろちゃんZ(ももいろクローバーZ) / and more



[第2部]「出張!ももクロChan」スペシャルトークイベント

OPEN 15:00 / START 15:30

<出演者>

ももいろクローバーZ / and more

高城れに 1st写真集「9 -kaw-」発売イベント「2人だけの交換ノート」

2023年11月4日(土)千葉県 三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉 センタープラザステージ

OPEN 17:30 / START 18:00 / END 20:00(予定)