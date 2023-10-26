2023年のプロ野球ドラフト会議が26日（木）に行われ、育成枠も含めて122名（支配下72名／育成50名）の選手が指名を受けた。
注目の1巡目指名は、パ・リーグ王者のオリックスが横山聖哉（内野手／上田西高）、セ・リーグ王者の阪神が下村海翔（投手／青山学院大学）を一本釣りした一方で、他の10球団は大卒・社会人の有力選手を巡って競合した。
社会人No.1野手との呼び声もある度会隆輝（外野手／ENEOS）は、中日、DeNA、ロッテの3球団による抽選の末にDeNAが交渉権を獲得し、西舘勇陽（投手／中央大学）は巨人、武内夏暉（投手／国学院大学）は西武、常廣羽也斗（投手／青山学院大学）は広島が、それぞれ交渉権を獲得した。
また、2度目の1巡目指名ながら、高校No.1左腕とも称されている前田悠伍（投手／大阪桐蔭高）に日本ハム、楽天、ソフトバンクの指名が集中。こちらはソフトバンクが“ハズレ1位”で指名権を獲得した。
1巡目指名で3度抽選を外したロッテは、上田希由翔（内野手／明治大学）を1位指名し、2位で大谷輝龍（投手／富山GRNサンダーバーズ）、3位以下は高校生3人を支配下指名。
阿部慎之助監督が就任した巨人は、1位の西舘勇陽の交渉権を獲得後、4人連続で社会人選手を指名し、支配下ドラフト全5名が大卒・社会人という構成。一方で、黄金期を築きつつあるオリックスは高校生中心の上位指名だった。
全体1巡目指名は大卒9人、高卒2人、社会人1人の内訳で、東都大学野球連盟から7人を輩出。2巡目以下では育成も含め徳島インディゴソックスから6人指名されるなど、独立リーグ勢の躍進も目立った。
ドラフト会議2023の指名選手一覧は以下の通り。
■ ドラフト全指名選手一覧
人数内訳：全体122人（高50／大35／独23／社14）
▼ 中日（10人＝支6育4／投5打5）
＜支配下＞
Ｘ 度会隆輝（外野手／ENEOS）
1位 草加 勝（投手／亜細亜大学）
2位 津田啓史（内野手／三菱重工East）
3位 辻本倫太郎（内野手／仙台大学）
4位 福田幸之介（投手／履正社高）
5位 土生翔太（投手／茨城アストロプラネッツ）
6位 加藤竜馬（投手／東邦ガス）
＜育成枠＞
1位 日渡騰輝（捕手／茨城アストロプラネッツ）
2位 菊田翔友（投手／愛媛マンダリンパイレーツ）
3位 尾田剛樹（外野手／栃木ゴールデンブレーブス）
4位 川上理偉（外野手／大分B‐リングス）
▼ 日本ハム（8人＝支5育3／投2打6）
＜支配下＞
Ｘ 西舘勇陽（投手／中央大学）
Ｘ 前田悠伍（投手／大阪桐蔭高）
1位 細野晴希（投手／東洋大学）
2位 進藤勇也（捕手／上武大学）
3位 宮崎一樹（外野手／山梨学院大学）
4位 明瀬諒介（内野手／鹿児島城西高）
5位 星野ひので（外野手／前橋工高）
＜育成枠＞
1位 濵田泰希（内野手／京都国際高）
2位 平田大樹（外野手／瀬田工高）
3位 加藤大和（投手／帝京大可児高）
▼ ヤクルト（7人＝支5育2／投4打3）
＜支配下＞
Ｘ 武内夏暉（投手／国学院大学）
1位 西舘昂汰（投手／専修大学）
2位 松本健吾（投手／トヨタ自動車）
3位 石原勇輝（投手／明治大学）
4位 鈴木 叶（捕手／常葉大菊川高）
5位 伊藤琉偉（内野手／新潟アルビレックスBC）
＜育成枠＞
1位 髙橋翔聖（投手／鶯歌工商高）
2位 髙野颯太（内野手／三刀屋高）
▼ 西武（13人＝支7育6／投10打3）
＜支配下＞
1位 武内夏暉（投手／国学院大学）
2位 上田大河（投手／大阪商業大学）
3位 杉山遙希（投手／横浜高）
4位 成田晴風（投手／弘前工高）
5位 宮澤太成（投手／徳島インディゴソックス）
6位 村田怜音（内野手／皇学館大学）
7位 糸川亮太（投手／ENEOS）
＜育成枠＞
1位 シンクレアジョセフ孝ノ助（投手／徳島インディゴソックス）
2位 谷口朝陽（投手／徳島インディゴソックス）
3位 川下将勲（投手／函館大有斗高）
4位 金子功児（内野手／埼玉武蔵ヒートベアーズ）
5位 木瀬翔太（投手／北嵯峨高）
6位 奥村光一（外野手／群馬ダイヤモンドペガサス）
▼ 巨人（12人＝支5育7／投6打6）
＜支配下＞
1位 西舘勇陽（投手／中央大学）
2位 森田駿哉（投手／Honda鈴鹿）
3位 佐々木俊輔（外野手／日立製作所）
4位 泉口友汰（内野手／NTT西日本）
5位 又木鉄平（投手／日本生命）
＜育成枠＞
1位 三浦克也（投手／東京国際大学）
2位 村山 源（内野手／鹿屋中央高）
3位 宇都宮葵星（内野手／愛媛マンダリンパイレーツ）
4位 田上優弥（内野手／日大藤沢高）
5位 園田純規（投手／福岡工大城東高）
6位 千葉隆広（投手／旭川明成高）
7位 平山功太（外野手／千葉スカイセイラーズ）
▼ 楽天（8人＝支8育0／投5打3）
＜支配下＞
Ｘ 常廣羽也斗（投手／青山学院大学）
Ｘ 前田悠伍（投手／大阪桐蔭高）
1位 古謝 樹（投手／桐蔭横浜大学）
2位 坂井陽翔（投手／滝川二高）
3位 日當直喜（投手／東海大菅生高）
4位 ワォーターズ璃海ジュミル（内野手／日本ウェルネス沖縄高）
5位 松田啄磨（投手／大阪産業大学）
6位 中島大輔（外野手／青山学院大学）
7位 大内誠弥（投手／日本ウェルネス宮城高）
8位 青野拓海（内野手／氷見高）
＜育成枠＞
指名なし
▼ DeNA（11人＝支6育5／投5打6）
＜支配下＞
1位 度会隆輝（外野手／ENEOS）
2位 松本凌人（投手／名城大学）
3位 武田陸玖（投手／山形中央高）
4位 石上泰輝（内野手／東洋大学）
5位 石田裕太郎（投手／中央大学）
6位 井上絢登（外野手／徳島インディゴソックス）
＜育成枠＞
1位 高見澤郁魅（内野手／敦賀気比高）
2位 清水麻成（投手／樹徳高）
3位 小笠原蒼（内野手／京都翔英高）
4位 庄司陽斗（投手／青森大学）
5位 近藤大雅（捕手／専大北上高）
▼ ソフトバンク（15人＝支7育8／投10打5）
＜支配下＞
Ｘ 武内夏暉（投手／国学院大学）
1位 前田悠伍（投手／大阪桐蔭高）
2位 岩井俊介（投手／名城大学）
3位 廣瀬隆太（内野手／慶応大学）
4位 村田賢一（投手／明治大学）
5位 澤柳亮太郎（投手／ロキテクノ富山）
6位 大山 凌（投手／東日本国際大学）
7位 藤田悠太郎（捕手／福岡大大濠高）
＜育成枠＞
1位 大泉周也（外野手／福島レッドホープス）
2位 宮里優吾（投手／東京農業大学）
3位 佐倉侠史朗（内野手／九州国際大付高）
4位 中澤恒貴（内野手／八戸学院光星高）
5位 星野恒太朗（投手／駒澤大学）
6位 藤原大翔（投手／飯塚高）
7位 藤田淳平（投手／徳島インディゴソックス）
8位 長水啓眞（投手／京都国際高）
▼ 広島（8人＝支5育3／投6打2）
＜支配下＞
1位 常廣羽也斗（投手／青山学院大学）
2位 高 太一（投手／大阪商業大学）
3位 滝田一希（投手／星槎道都大学）
4位 仲田侑仁（内野手／沖縄尚学高）
5位 赤塚健利（投手／中京学院大学）
＜育成枠＞
1位 杉田 健（投手／日本大学国際関係学部）
2位 佐藤啓介（内野手／静岡大学）
3位 杉原望来（投手／京都国際高）
▼ ロッテ（10人＝支5育5／投6打4）
＜支配下＞
Ｘ 度会隆輝（外野手／ENEOS）
Ｘ 草加 勝（投手／亜細亜大学）
Ｘ 細野晴希（投手／東洋大学）
1位 上田希由翔（内野手／明治大学）
2位 大谷輝龍（投手／富山GRNサンダーバーズ）
3位 木村優人（投手／霞ケ浦高）
4位 早坂 響（投手／幕張総合高）
5位 寺地隆成（捕手／明徳義塾高）
＜育成枠＞
1位 武内涼太（投手／星稜高）
2位 松石信八（投手／藤蔭高）
3位 髙野光海（外野手／富山GRNサンダーバーズ）
4位 藤田和樹（投手／延岡学園高）
5位 富山紘之進（捕手／会津北嶺高）
▼ 阪神（8人＝支6育2／投5打3）
＜支配下＞
1位 下村海翔（投手／青山学院大学）
2位 椎葉 剛（投手／徳島インディゴソックス）
3位 山田脩也（内野手／仙台育英高）
4位 百崎蒼生（内野手／東海大熊本星翔高）
5位 石黒佑弥（投手／JR西日本）
6位 津田淳哉（投手／大阪経済大学）
＜育成枠＞
1位 松原 快（投手／富山GRNサンダーバーズ）
2位 福島圭音（外野手／白鴎大学）
▼ オリックス（12人＝支7育5／投9打3）
＜支配下＞
1位 横山聖哉（内野手／上田西高）
2位 河内康介（投手／聖カタリナ高）
3位 東松快征（投手／享栄高）
4位 堀 柊那（捕手／報徳学園高）
5位 高島泰都（投手／王子）
6位 古田島成龍（投手／日本通運）
7位 権田琉成（投手／TDK）
＜育成枠＞
1位 寿賀弘都（投手／英明高）
2位 大江海透（投手／北九州下関フェニックス）
3位 宮國凌空（投手／東邦高）
4位 芦田丈飛（投手／埼玉武蔵ヒートベアーズ）
5位 河野聡太（内野手／愛媛マンダリンパイレーツ）