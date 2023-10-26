2023年のプロ野球ドラフト会議が26日（木）に行われ、育成枠も含めて122名（支配下72名／育成50名）の選手が指名を受けた。

注目の1巡目指名は、パ・リーグ王者のオリックスが横山聖哉（内野手／上田西高）、セ・リーグ王者の阪神が下村海翔（投手／青山学院大学）を一本釣りした一方で、他の10球団は大卒・社会人の有力選手を巡って競合した。

社会人No.1野手との呼び声もある度会隆輝（外野手／ENEOS）は、中日、DeNA、ロッテの3球団による抽選の末にDeNAが交渉権を獲得し、西舘勇陽（投手／中央大学）は巨人、武内夏暉（投手／国学院大学）は西武、常廣羽也斗（投手／青山学院大学）は広島が、それぞれ交渉権を獲得した。

また、2度目の1巡目指名ながら、高校No.1左腕とも称されている前田悠伍（投手／大阪桐蔭高）に日本ハム、楽天、ソフトバンクの指名が集中。こちらはソフトバンクが“ハズレ1位”で指名権を獲得した。

1巡目指名で3度抽選を外したロッテは、上田希由翔（内野手／明治大学）を1位指名し、2位で大谷輝龍（投手／富山GRNサンダーバーズ）、3位以下は高校生3人を支配下指名。

阿部慎之助監督が就任した巨人は、1位の西舘勇陽の交渉権を獲得後、4人連続で社会人選手を指名し、支配下ドラフト全5名が大卒・社会人という構成。一方で、黄金期を築きつつあるオリックスは高校生中心の上位指名だった。

全体1巡目指名は大卒9人、高卒2人、社会人1人の内訳で、東都大学野球連盟から7人を輩出。2巡目以下では育成も含め徳島インディゴソックスから6人指名されるなど、独立リーグ勢の躍進も目立った。

ドラフト会議2023の指名選手一覧は以下の通り。

■ ドラフト全指名選手一覧

人数内訳：全体122人（高50／大35／独23／社14）

▼ 中日（10人＝支6育4／投5打5）

＜支配下＞

Ｘ 度会隆輝（外野手／ENEOS）

1位 草加 勝（投手／亜細亜大学）

2位 津田啓史（内野手／三菱重工East）

3位 辻本倫太郎（内野手／仙台大学）

4位 福田幸之介（投手／履正社高）

5位 土生翔太（投手／茨城アストロプラネッツ）

6位 加藤竜馬（投手／東邦ガス）

＜育成枠＞

1位 日渡騰輝（捕手／茨城アストロプラネッツ）

2位 菊田翔友（投手／愛媛マンダリンパイレーツ）

3位 尾田剛樹（外野手／栃木ゴールデンブレーブス）

4位 川上理偉（外野手／大分B‐リングス）

▼ 日本ハム（8人＝支5育3／投2打6）

＜支配下＞

Ｘ 西舘勇陽（投手／中央大学）

Ｘ 前田悠伍（投手／大阪桐蔭高）

1位 細野晴希（投手／東洋大学）

2位 進藤勇也（捕手／上武大学）

3位 宮崎一樹（外野手／山梨学院大学）

4位 明瀬諒介（内野手／鹿児島城西高）

5位 星野ひので（外野手／前橋工高）

＜育成枠＞

1位 濵田泰希（内野手／京都国際高）

2位 平田大樹（外野手／瀬田工高）

3位 加藤大和（投手／帝京大可児高）

▼ ヤクルト（7人＝支5育2／投4打3）

＜支配下＞

Ｘ 武内夏暉（投手／国学院大学）

1位 西舘昂汰（投手／専修大学）

2位 松本健吾（投手／トヨタ自動車）

3位 石原勇輝（投手／明治大学）

4位 鈴木 叶（捕手／常葉大菊川高）

5位 伊藤琉偉（内野手／新潟アルビレックスBC）

＜育成枠＞

1位 髙橋翔聖（投手／鶯歌工商高）

2位 髙野颯太（内野手／三刀屋高）

▼ 西武（13人＝支7育6／投10打3）

＜支配下＞

1位 武内夏暉（投手／国学院大学）

2位 上田大河（投手／大阪商業大学）

3位 杉山遙希（投手／横浜高）

4位 成田晴風（投手／弘前工高）

5位 宮澤太成（投手／徳島インディゴソックス）

6位 村田怜音（内野手／皇学館大学）

7位 糸川亮太（投手／ENEOS）

＜育成枠＞

1位 シンクレアジョセフ孝ノ助（投手／徳島インディゴソックス）

2位 谷口朝陽（投手／徳島インディゴソックス）

3位 川下将勲（投手／函館大有斗高）

4位 金子功児（内野手／埼玉武蔵ヒートベアーズ）

5位 木瀬翔太（投手／北嵯峨高）

6位 奥村光一（外野手／群馬ダイヤモンドペガサス）

▼ 巨人（12人＝支5育7／投6打6）

＜支配下＞

1位 西舘勇陽（投手／中央大学）

2位 森田駿哉（投手／Honda鈴鹿）

3位 佐々木俊輔（外野手／日立製作所）

4位 泉口友汰（内野手／NTT西日本）

5位 又木鉄平（投手／日本生命）

＜育成枠＞

1位 三浦克也（投手／東京国際大学）

2位 村山 源（内野手／鹿屋中央高）

3位 宇都宮葵星（内野手／愛媛マンダリンパイレーツ）

4位 田上優弥（内野手／日大藤沢高）

5位 園田純規（投手／福岡工大城東高）

6位 千葉隆広（投手／旭川明成高）

7位 平山功太（外野手／千葉スカイセイラーズ）

▼ 楽天（8人＝支8育0／投5打3）

＜支配下＞

Ｘ 常廣羽也斗（投手／青山学院大学）

Ｘ 前田悠伍（投手／大阪桐蔭高）

1位 古謝 樹（投手／桐蔭横浜大学）

2位 坂井陽翔（投手／滝川二高）

3位 日當直喜（投手／東海大菅生高）

4位 ワォーターズ璃海ジュミル（内野手／日本ウェルネス沖縄高）

5位 松田啄磨（投手／大阪産業大学）

6位 中島大輔（外野手／青山学院大学）

7位 大内誠弥（投手／日本ウェルネス宮城高）

8位 青野拓海（内野手／氷見高）

＜育成枠＞

指名なし

▼ DeNA（11人＝支6育5／投5打6）

＜支配下＞

1位 度会隆輝（外野手／ENEOS）

2位 松本凌人（投手／名城大学）

3位 武田陸玖（投手／山形中央高）

4位 石上泰輝（内野手／東洋大学）

5位 石田裕太郎（投手／中央大学）

6位 井上絢登（外野手／徳島インディゴソックス）

＜育成枠＞

1位 高見澤郁魅（内野手／敦賀気比高）

2位 清水麻成（投手／樹徳高）

3位 小笠原蒼（内野手／京都翔英高）

4位 庄司陽斗（投手／青森大学）

5位 近藤大雅（捕手／専大北上高）

▼ ソフトバンク（15人＝支7育8／投10打5）

＜支配下＞

Ｘ 武内夏暉（投手／国学院大学）

1位 前田悠伍（投手／大阪桐蔭高）

2位 岩井俊介（投手／名城大学）

3位 廣瀬隆太（内野手／慶応大学）

4位 村田賢一（投手／明治大学）

5位 澤柳亮太郎（投手／ロキテクノ富山）

6位 大山 凌（投手／東日本国際大学）

7位 藤田悠太郎（捕手／福岡大大濠高）

＜育成枠＞

1位 大泉周也（外野手／福島レッドホープス）

2位 宮里優吾（投手／東京農業大学）

3位 佐倉侠史朗（内野手／九州国際大付高）

4位 中澤恒貴（内野手／八戸学院光星高）

5位 星野恒太朗（投手／駒澤大学）

6位 藤原大翔（投手／飯塚高）

7位 藤田淳平（投手／徳島インディゴソックス）

8位 長水啓眞（投手／京都国際高）

▼ 広島（8人＝支5育3／投6打2）

＜支配下＞

1位 常廣羽也斗（投手／青山学院大学）

2位 高 太一（投手／大阪商業大学）

3位 滝田一希（投手／星槎道都大学）

4位 仲田侑仁（内野手／沖縄尚学高）

5位 赤塚健利（投手／中京学院大学）

＜育成枠＞

1位 杉田 健（投手／日本大学国際関係学部）

2位 佐藤啓介（内野手／静岡大学）

3位 杉原望来（投手／京都国際高）

▼ ロッテ（10人＝支5育5／投6打4）

＜支配下＞

Ｘ 度会隆輝（外野手／ENEOS）

Ｘ 草加 勝（投手／亜細亜大学）

Ｘ 細野晴希（投手／東洋大学）

1位 上田希由翔（内野手／明治大学）

2位 大谷輝龍（投手／富山GRNサンダーバーズ）

3位 木村優人（投手／霞ケ浦高）

4位 早坂 響（投手／幕張総合高）

5位 寺地隆成（捕手／明徳義塾高）

＜育成枠＞

1位 武内涼太（投手／星稜高）

2位 松石信八（投手／藤蔭高）

3位 髙野光海（外野手／富山GRNサンダーバーズ）

4位 藤田和樹（投手／延岡学園高）

5位 富山紘之進（捕手／会津北嶺高）

▼ 阪神（8人＝支6育2／投5打3）

＜支配下＞

1位 下村海翔（投手／青山学院大学）

2位 椎葉 剛（投手／徳島インディゴソックス）

3位 山田脩也（内野手／仙台育英高）

4位 百崎蒼生（内野手／東海大熊本星翔高）

5位 石黒佑弥（投手／JR西日本）

6位 津田淳哉（投手／大阪経済大学）

＜育成枠＞

1位 松原 快（投手／富山GRNサンダーバーズ）

2位 福島圭音（外野手／白鴎大学）

▼ オリックス（12人＝支7育5／投9打3）

＜支配下＞

1位 横山聖哉（内野手／上田西高）

2位 河内康介（投手／聖カタリナ高）

3位 東松快征（投手／享栄高）

4位 堀 柊那（捕手／報徳学園高）

5位 高島泰都（投手／王子）

6位 古田島成龍（投手／日本通運）

7位 権田琉成（投手／TDK）

＜育成枠＞

1位 寿賀弘都（投手／英明高）

2位 大江海透（投手／北九州下関フェニックス）

3位 宮國凌空（投手／東邦高）

4位 芦田丈飛（投手／埼玉武蔵ヒートベアーズ）

5位 河野聡太（内野手／愛媛マンダリンパイレーツ）