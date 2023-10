サントスは10月中旬から、「サンリオキャラクターズのステンドグラスアンブレラ マイメロディ/クロミ」(各2,178円)を、サントスオンラインストアにて販売開始した。

同商品は、サンリオキャラクターズのマイメロディとクロミをステンドグラス風に描いた、華やかなビニール傘。持ち手には、ガラスのように上品で透け感が美しいクリアな素材を採用した。コーディネートの主役にもなり、憂鬱な雨の日も晴れの日も楽しく過ごせる目を引く1本に仕上げている。サイズは60㎝。

(C)2023SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L644841