21日と22日にかけて明治安田生命J3リーグ第32節が各地で行われた。

首位を走る愛媛FCは、敵地でSC相模原と対戦。後半開始早々にMF佐藤諒のゴールで先制すると、77分にも佐藤が2点目を挙げる。終了間際に失点を喫したものの、試合は1-2で終了。勝利した愛媛は2連勝を挙げた。

2位の鹿児島ユナイテッドFCは、ホームにいわてグルージャ盛岡を迎えた。前半は互いにスコアレスで終え、後半も試合が動かない時間帯が続く。それでも鹿児島が81分にFW鈴木翔大のゴールで先制点を挙げると、その後立て続けに2ゴールを記録。結局3-0で鹿児島が勝利し、首位の愛媛を追走している。

3位のカターレ富山は、アウェイでガイナーレ鳥取との対戦を迎えた。試合開始早々にオウンゴールで鳥取に先制を許したものの、31分のMF末木裕也のゴールで同点となりハーフタイムへ。そして55分に富山はFW松岡大智のゴールで勝ち越しに成功すると、試合は1-2で終了した。逆転勝利を手にした富山は、2試合ぶりの白星を飾った。

今節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼10月21日(土)

SC相模原 1-2 愛媛FC

FC琉球 1-3 FC今治

▼10月22日(日)

福島ユナイテッドFC 1-3 ヴァンラーレ八戸

Y.S.C.C.横浜 1-0 テゲバジャーロ宮崎

AC長野パルセイロ 0-2 FC大阪

ガイナーレ鳥取 1-2 カターレ富山

アスルクラロ沼津 3-1 松本山雅FC

カマタマーレ讃岐 1-0 ギラヴァンツ北九州

鹿児島ユナイテッドFC 3-0 いわてグルージャ盛岡

FC岐阜 1-3 奈良クラブ

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 愛媛(61/+9)

2位 鹿児島(54/+17)

3位 富山(52/+5)

4位 今治(50/+12)

5位 FC大阪(48/+10)

6位 沼津(48/+7)

7位 奈良(47/+13)

8位 鳥取(47/+4)

9位 松本(46/+4)

10位 八戸(45/+1)

11位 YS横浜(45/−3)

12位 岐阜(44/+7)

13位 岩手(43/+1)

14位 福島(39/−7)

15位 讃岐(39/−14)

16位 長野(38/−13)

17位 琉球(36/−18)

18位 宮崎(34/−13)

19位 相模原(33/−8)

20位 北九州(24/−14)

◆■第33節の対戦カード

▼10月28日(土)

13:00 奈良 vs 愛媛

14:00 相模原 vs 松本

14:00 FC大阪 vs 鳥取

▼10月29日(日)

13:00 福島 vs 鹿児島

13:00 今治 vs 岩手

13:00 宮崎 vs 琉球

14:00 八戸 vs 讃岐

14:00 長野 vs 沼津

14:00 富山 vs 岐阜

14:00 北九州 vs YS横浜