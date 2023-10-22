ロッキング・オンが手がける音楽アニメプロジェクト「ラプソディ」のアニメが、11月20日よりU-NEXT、dアニメストアほかで配信されることが決定した。
「ラプソディ」は4つのバンドの物語を楽曲やライブ、ボイスドラマ、アニメによって多角的に展開していくプロジェクト。ライブアニメ「ラプソディ」はアニメーションのドラマパートとライブシーン、各バンドのボーカル役を務めるキャストのリアルライブで構成され、今年7月より東京の池袋にある劇場・harevutaiにて上演されている。今回配信用に、ライブアニメ「ラプソディ」で上映されている長編アニメーションを新たに編集。全4話で配信される。
なおライブアニメ「ラプソディ」と「Rhapsody THE LIVE」の12月分公演チケット申し込みがスタート。同公演は12月24日にファイナルを迎える。
「ライブアニメ『ラプソディ』」
日程：2023年7月2日（日）より毎週日曜日上演
時間：開場15:00、開演15:30
会場：東京都 harevutai
料金：2000円（ドリンク代別）
スタッフ
原作・製作総指揮：渋谷陽一／ロッキング・オン
キャラクター原案：小玉有起
キャラクターデザイン：河合桃子
企画協力：MIXER
声の出演
Pink Flag
望野一真（Vo/Gt）：末次純
三海逸生（Gt/Cho）：寺島惇太
北瀬拓（Ba）：柳晃平
小勢川新太（Dr）：増元拓也
春の十字架
酒々井虹郎（Vo）：菅原達也
月島統次（Gt）：斉藤壮馬
加賀美紫音（Ba）：峯田大夢
太陽紅静（Dr）：梅田修一朗
ブルーバード
九重落暉（Vo/Gt）：谷江玲音
夏目蒼天（Gt/Vo）：朝田陽貴
近嵐薺（Key）：三浦勝之
システム・オブ・ロマンス
我孫子金慈（Vo）：山本友理
我孫子銀路（DJ/Composer）：河本大貴
ラプソディレーベル関係者
東坂准也：福山潤
東坂響二：津田健次郎
東坂明里：遠藤綾
リアルライブ出演
末次純、菅原達也、谷江玲音、山本友理
「ライブアニメ『ラプソディ』公開記念！ キャストトーク＆上演会」
日程：2023年7月24日（月）
時間：開場17:30、開演18:30
会場：東京都 Spotify O-EAST
料金：2000円（ドリンク代別）
ライブ出演
Pink Flag
望野一真（Vo/Gt）：末次純
春の十字架
酒々井虹郎（Vo）：菅原達也
ブルーバード
九重落暉（Vo/Gt）：谷江玲音
システム・オブ・ロマンス
我孫子金慈（Vo）：山本友理
トークゲスト
Pink Flag
三海逸生（Gt/Cho）：寺島惇太
北瀬拓（Ba）：柳晃平
小勢川新太（Dr）：増元拓也
春の十字架
加賀美紫音（Ba）：峯田大夢
太陽紅静（Dr）：梅田修一朗
ブルーバード
夏目蒼天（Gt/Vo）：朝田陽貴
近嵐薺（Key）：三浦勝之
システム・オブ・ロマンス
我孫子銀路（DJ/Composer）：河本大貴
ラプソディレーベル関係者
東坂響二：津田健次郎
MC：吉田尚記（ニッポン放送）
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