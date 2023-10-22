ロッキング・オンが手がける音楽アニメプロジェクト「ラプソディ」のアニメが、11月20日よりU-NEXT、dアニメストアほかで配信されることが決定した。

「ラプソディ」は4つのバンドの物語を楽曲やライブ、ボイスドラマ、アニメによって多角的に展開していくプロジェクト。ライブアニメ「ラプソディ」はアニメーションのドラマパートとライブシーン、各バンドのボーカル役を務めるキャストのリアルライブで構成され、今年7月より東京の池袋にある劇場・harevutaiにて上演されている。今回配信用に、ライブアニメ「ラプソディ」で上映されている長編アニメーションを新たに編集。全4話で配信される。

なおライブアニメ「ラプソディ」と「Rhapsody THE LIVE」の12月分公演チケット申し込みがスタート。同公演は12月24日にファイナルを迎える。

「ライブアニメ『ラプソディ』」

日程：2023年7月2日（日）より毎週日曜日上演

時間：開場15:00、開演15:30

会場：東京都 harevutai

料金：2000円（ドリンク代別）

スタッフ

原作・製作総指揮：渋谷陽一／ロッキング・オン

キャラクター原案：小玉有起

キャラクターデザイン：河合桃子

企画協力：MIXER

声の出演

Pink Flag

望野一真（Vo/Gt）：末次純

三海逸生（Gt/Cho）：寺島惇太

北瀬拓（Ba）：柳晃平

小勢川新太（Dr）：増元拓也

春の十字架

酒々井虹郎（Vo）：菅原達也

月島統次（Gt）：斉藤壮馬

加賀美紫音（Ba）：峯田大夢

太陽紅静（Dr）：梅田修一朗

ブルーバード

九重落暉（Vo/Gt）：谷江玲音

夏目蒼天（Gt/Vo）：朝田陽貴

近嵐薺（Key）：三浦勝之

システム・オブ・ロマンス

我孫子金慈（Vo）：山本友理

我孫子銀路（DJ/Composer）：河本大貴

ラプソディレーベル関係者

東坂准也：福山潤

東坂響二：津田健次郎

東坂明里：遠藤綾

リアルライブ出演

末次純、菅原達也、谷江玲音、山本友理

「ライブアニメ『ラプソディ』公開記念！ キャストトーク＆上演会」

日程：2023年7月24日（月）

時間：開場17:30、開演18:30

会場：東京都 Spotify O-EAST

料金：2000円（ドリンク代別）

ライブ出演

Pink Flag

望野一真（Vo/Gt）：末次純

春の十字架

酒々井虹郎（Vo）：菅原達也

ブルーバード

九重落暉（Vo/Gt）：谷江玲音

システム・オブ・ロマンス

我孫子金慈（Vo）：山本友理

トークゲスト

Pink Flag

三海逸生（Gt/Cho）：寺島惇太

北瀬拓（Ba）：柳晃平

小勢川新太（Dr）：増元拓也

春の十字架

加賀美紫音（Ba）：峯田大夢

太陽紅静（Dr）：梅田修一朗

ブルーバード

夏目蒼天（Gt/Vo）：朝田陽貴

近嵐薺（Key）：三浦勝之

システム・オブ・ロマンス

我孫子銀路（DJ/Composer）：河本大貴

ラプソディレーベル関係者

東坂響二：津田健次郎

MC：吉田尚記（ニッポン放送）

(c)rockin’on