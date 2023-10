明治安田生命J2リーグ第30節が、20日から22日にかけて行われた。

首位のFC町田ゼルビアは、敵地でロアッソ熊本と対戦。前半は何度か危険な場面を迎えたものの無失点で耐えると、前半終盤に宇野禅斗が豪快なミドルシュートを突き刺して先制に成功。後半に髙橋大悟と下田北斗が追加点を挙げ、3-0で勝利した。町田は自力での2位以上を決め、悲願のJ1初昇格が確定した。

2位の清水エスパルスは、敵地でいわきFCと対戦。前回9-1で粉砕した相手に、今回も圧巻のゴールショーとなった。6人がスコアラーとなって7-1で大勝し、今節での町田の優勝決定を阻止した。

3位東京ヴェルディと5位ジェフユナイテッド千葉の直接対決は、ドゥドゥの2ゴールで千葉が2点を先行。しかし、東京Vが終盤に3点を奪って大逆転勝利を収めた。両者の勝ち点差は「7」に広がり、東京Vは清水との勝ち点差「2」を維持した。

4位ジュビロ磐田は敵地で徳島ヴォルティスに3-0で快勝。清水との勝ち点差「2」を維持し、得失点差で東京Vをかわして3位に浮上した。なお、東京Vと磐田はプレーオフ出場圏の6位以上が決定した。

最下位ツエーゲン金沢はモンテディオ山形に0-1で敗戦。19位レノファ山口FCと20位栃木SCがともに勝ち点「1」を拾ったことで、両クラブと金沢の勝ち点差は「10」に広がり、金沢は残り3試合で2014年以来となるJ3降格が決まった。

21位大宮アルディージャは、敵地で藤枝MYFCと対戦。2点を先行されたものの、68分に1点を返すと、84分に相手が退場者を出して数的有利の展開に。そして試合終盤に袴田裕太郎が2ゴールを挙げ、2点差をひっくり返して4連勝を収めた。大宮は安全圏との勝ち点差を「4」に縮めた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼10月20日(金)

ヴァンフォーレ甲府 1-1 V・ファーレン長崎

▼10月21日(土)

いわきFC 1-7 清水エスパルス

▼10月22日(日)

レノファ山口FC 2-2 ファジアーノ岡山

ロアッソ熊本 0-3 FC町田ゼルビア

ブラウブリッツ秋田 0-1 ベガルタ仙台

水戸ホーリーホック 1-2 ザスパクサツ群馬

栃木SC 1-1 大分トリニータ

東京ヴェルディ 3-2 ジェフユナイテッド千葉

ツエーゲン金沢 0-1 モンテディオ山形

藤枝MYFC 2-3 大宮アルディージャ

徳島ヴォルティス 0-3 ジュビロ磐田

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(78/+39)☆昇格決定

2位 清水(70/+42)

───────自動昇格圏───────

3位 磐田(68/+24)

4位 東京V(68/+23)

5位 千葉(61/+8)

6位 長崎(59/+12)

─────プレーオフ出場圏─────

7位 甲府(58/+7)

8位 山形(58/+6)

9位 群馬(57/+3)

10位 岡山(56/+2)

11位 大分(55/-4)

12位 藤枝(48/-10)

13位 秋田(47/-8)

14位 仙台(47/-10)

15位 水戸(46/-11)

16位 徳島(44/-11)

17位 いわき(44/-23)

18位 熊本(43/-3)

19位 栃木(43/-6)

20位 山口(43/-26)

───────自動降格圏───────

21位 大宮(39/-26)

22位 金沢(33/-28)★降格決定

◆■次節の対戦カード

▼10月28日(土)

13:00 清水 vs 熊本

14:00 仙台 vs 山口

14:00 磐田 vs 東京V

14:00 藤枝 vs 水戸

14:00 長崎 vs 徳島

▼10月22日(日)

13:00 大分 vs 秋田

14:00 山形 vs 群馬

14:00 大宮 vs 甲府

14:00 千葉 vs いわき

14:00 町田 vs 金沢

14:00 岡山 vs 栃木

【動画】町田、歓喜の瞬間