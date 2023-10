現地時間10月27日からアメリカ・ニューヨークで開催される展覧会「MANGA in New York presented by Ginza Sony Park Project」の雰囲気を体感できるイベントが、10月28日から11月6日まで、東京・Sony Park Miniで行われる。

「MANGA in New York」は、2024年完成予定の新・Ginza Sony Parkの始動に先駆け、Ginza Sony Park Projectが海外で初めて手がけるイベント。6組の日本のアーティストとともに「Pioneer」「Dreams」「Diversity」「Creativity」「Curiosity」「Sincerity」の6つのテーマに合わせた6つのオリジナルストーリーのマンガが制作され、会場ではソニーのテクノロジーを活用した、マンガを「読む」だけではないユニークで好奇心を刺激する体験が提供される。

参加しているアーティストは一乗ひかる、寺田克也、たかくらかずき、平岡政展、ますだみく、millennium paradeの6組。Sony Park Miniでは「MANGA in New York」のサテライトスペースとして、ニューヨーク会場で読むことができるオリジナルマンガが閲覧できるほか、ニューヨークから届く写真や映像で現地の様子を体感することも可能だ。さらにSony Park Miniに併設された西銀座駐車場コーヒーでは、ドリンクを購入した人に、6つのオリジナルマンガから1シーンを切り出したステッカー6種類のうち希望の1枚をプレゼントする。

「MANGA in New York」サテライトスペース

期間:2023年10月28日(土)~11月6日(月)

時間:11:00~19:00

会場:東京都 Sony Park Mini