AKB48が昨日10月21日に東京・日本武道館で楽曲投票企画「MXまつり AKB48 62ndシングル『アイドルなんかじゃなかったら』発売記念コンサート ~劇場公演曲リクエストアワーセットリストベスト30~」を開催。柏木由紀のソロ曲「夜風の仕業」が初の1位に輝いた。

17年間のAKB48人生で初めての“1位”

AKB48は10月20日から22日にかけて日本武道館公演を開催中。2日目にAKB48史上初となる劇場公演曲限定での「リクエストアワー」が行われた。「リクエストアワー」はファン投票によって選ばれた楽曲をランキング形式でパフォーマンスするイベント。今回は305曲の劇場公演曲の中から上位30曲が披露された。柏木は前日20日に日本武道館のステージでグループからの卒業を発表したばかり。卒業前最後の「リクエストアワー」で自身のソロ曲が1位に輝くという、感動的な幕切れとなった。

「夜風の仕業」は2010年5月より行われたAKB48チームBの5thステージ「シアターの女神」の楽曲。これまでも「リクエストアワー」に毎回ランクインし続け、今回念願の1位となった。柏木は喜びを噛み締めながらこの曲を歌い上げ、「AKB48に入って初めていただいたソロ曲で、13年間大切に歌ってきた曲なんですけど、17年間のAKB48人生で総選挙とかほかにもいっぱい順位がつくような場面があった中で、本当の本当に初めてファンの皆さんのおかげで1位という順位をいただけて感謝しています! ありがとうございます」とファンに感謝を伝えた。

ライブ本編の最後には、AKB48劇場オープン18周年を迎える12月8日に16人での公演が再開することが発表された。さらに本公演が「M.T.に捧ぐ」以来、約7年ぶりの秋元康書き下ろしのオリジナル新公演となることもアナウンスされ、ファンから盛大な拍手と歓声が沸き起こる。小栗有以は「新体制になってチーム制はなくなってしまったんですけど、18周年をきっかけに秋元康さん書き下ろしの楽曲をいただけるということで、これから20周年とその先をつないでいけるように、みんなで気持ちを1つにしてがんばっていきたいと思います! 皆さん楽しみにしててください!」とファンにメッセージを送った。

セットリスト

「MXまつり AKB48 62ndシングル『アイドルなんかじゃなかったら』発売記念コンサート ~劇場公演曲リクエストアワーセットリストベスト30~」2023年10月21日 日本武道館

30位:素敵な三角関係 / 大竹ひとみ、込山榛香、千葉恵里、永野芹佳、福岡聖菜、馬嘉伶、向井地美音、武藤小麟

29位:涙の湘南 / 大西桃香、岡部麟、小栗有以、小田えりな、本田仁美

28位:彼女になれますか? / 岡田梨奈、行天優莉奈、黒須遥香、下口ひなな、高橋彩音、田口愛佳、茂木忍、山内瑞葵、山根涼羽、山邊歩夢、湯本亜美、畠山希美、正鋳真優、工藤華純、久保姫菜乃、迫由芽実

27位:チームB推し / 浅井七海、岩立沙穂、大盛真歩、小栗有以、柏木由紀、佐藤美波、篠崎彩奈、鈴木くるみ、谷口めぐ、徳永羚海、橋本陽菜、山田杏華

25位:チャイムはLOVE SONG / 大西桃香、岡田梨奈、行天優莉奈、倉野尾成美、黒須遥香、坂川陽香、下尾みう、高橋彩音、長友彩海、永野芹佳、馬嘉伶、村山彩希、山内瑞葵、吉橋柚花、秋山由奈、八木愛月

25位:ずっと ずっと / 大竹ひとみ、込山榛香、佐藤美波、篠崎彩奈、下口ひなな、鈴木くるみ、田口愛佳、橋本陽菜、福岡聖菜、武藤小麟、茂木忍、山田杏華、山根涼羽、山邊歩夢、湯本亜美、太田有紀

24位:重力シンパシー / 大西桃香、大盛真歩、岡部麟、小栗有以、小田えりな、柏木由紀、倉野尾成美、下尾みう、千葉恵里、本田仁美、向井地美音、村山彩希、山内瑞葵、佐藤綺星、橋本恵理子、山崎空

23位:そばかすのキス / 太田有紀、小濱心音、畠山希美、平田侑希、布袋百椛、正鋳真優、水島美結、秋山由奈、工藤華純、久保姫菜乃、迫由芽実、成田香姫奈、八木愛月、山口結愛

22位:ファンレター / 浅井七海、行天優莉奈、黒須遥香、坂川陽香、佐々木優佳里、下口ひなな、高橋彩音、田口愛佳、長友彩海、永野芹佳、橋本陽菜、茂木忍、山田杏華、山根涼羽、山邊歩夢、湯本亜美

21位:君が教えてくれた / 太田有紀、小濱心音、佐藤綺星、橋本恵理子、畠山希美、平田侑希、布袋百椛、正鋳真優、水島美結、山崎空、秋山由奈、工藤華純、久保姫菜乃、迫由芽実、成田香姫奈、八木愛月、山口結愛

20位:Only today / 太田有紀、小濱心音、佐藤綺星、橋本恵理子、畠山希美、平田侑希、布袋百椛、正鋳真優、水島美結、山崎空、秋山由奈、工藤華純、久保姫菜乃、迫由芽実、成田香姫奈、八木愛月、山口結愛

19位:好き 好き 好き / 浅井七海、岩立沙穂、大竹ひとみ、大盛真歩、小栗有以、柏木由紀、齋藤陽菜、佐々木優佳里、佐藤美波、篠崎彩奈、鈴木くるみ、谷口めぐ、徳永羚海、橋本陽菜、本田仁美、山田杏華

18位:ウッホウッホホ / 大西桃香、岡田梨奈、小田えりな、倉野尾成美、黒須遥香、込山榛香、下口ひなな、高橋彩音、田口愛佳、長友彩海、武藤小麟、茂木忍、山内瑞葵、山根涼羽、山邊歩夢、湯本亜美

17位:僕の太陽 / 岩立沙穂、岡田梨奈、小田えりな、黒須遥香、齋藤陽菜、下尾みう、篠崎彩奈、下口ひなな、鈴木くるみ、高橋彩音、谷口めぐ、福岡聖菜、村山彩希、吉橋柚花、佐藤綺星、工藤華純

16位:回遊魚のキャパシティ / 浅井七海、大西桃香、行天優莉奈、倉野尾成美、込山榛香、徳永羚海、長友彩海、武藤小麟、橋本陽菜、茂木忍、山内瑞葵、山田杏華、湯本亜美、秋山由奈、八木愛月、山口結愛

15位:純愛のクレッシェンド / 正鋳真優、水島美結、山崎空

14位:月と水鏡 / 下尾みう、田口愛佳

13位:Glory days / 大西桃香、小栗有以、山内瑞葵、太田有紀、小濱心音、佐藤綺星、橋本恵理子、畠山希美、平田侑希、布袋百椛、正鋳真優、水島美結、山崎空、秋山由奈、工藤華純、久保姫菜乃、迫由芽実、成田香姫奈、八木愛月、山口結愛

12位:2人乗りの自転車 / 浅井七海、岡田梨奈、小田えりな、柏木由紀、倉野尾成美、黒須遥香、佐藤美波、下口ひなな、高橋彩音、徳永羚海、長友彩海、福岡聖菜、村山彩希、茂木忍、山根涼羽、山邊歩夢

11位:ラベンダーフィールド / 岩立沙穂、大竹ひとみ、岡部麟、込山榛香、齋藤陽菜、佐々木優佳里、谷口めぐ、千葉恵里、永野芹佳、本田仁美、馬嘉伶、向井地美音、武藤小麟、吉橋柚花、湯本亜美、平田侑希

10位:シアターの女神 / 岩立沙穂、大盛真歩、柏木由紀、佐々木優佳里、谷口めぐ、福岡聖菜、馬嘉伶、山邊歩夢、小濱心音、佐藤綺星、橋本恵理子、畠山希美、布袋百椛、山崎空、迫由芽実、成田香姫奈

9位:摩天楼の距離 / 岡部麟、小栗有以、佐藤美波、下尾みう、篠崎彩奈、鈴木くるみ、田口愛佳、千葉恵里、向井地美音、山根涼羽、吉橋柚花、太田有紀、水島美結、工藤華純、久保姫菜乃、山口結愛

8位:コイントス / 村山彩希

7位:君に会うたび 恋をする / 岩立沙穂、大竹ひとみ、岡部麟、込山榛香、齋藤陽菜、千葉恵里、永野芹佳、福岡聖菜、本田仁美、馬嘉伶、向井地美音、武藤小麟、吉橋柚花、平田侑希、迫由芽実、成田香姫奈

6位:てもでもの涙 / 大盛真歩、柏木由紀

5位:お手上げララバイ / 永野芹佳

4位:初日 / 浅井七海、大盛真歩、小栗有以、柏木由紀、佐藤美波、篠崎彩奈、鈴木くるみ、徳永羚海、橋本陽菜、山田杏華、小濱心音、佐藤綺星、橋本恵理子、畠山希美、布袋百椛、山崎空

3位:She's gone / 佐々木優佳里、谷口めぐ、本田仁美、村山彩希

2位:誕生日の夜 / 全員

1位:夜風の仕業 / 柏木由紀

<アンコール>

01. In any way / 行天優莉奈、黒須遥香、齋藤陽菜、篠崎彩奈、下口ひなな、高橋彩音、永野芹佳、橋本陽菜、馬嘉伶、武藤小麟、山田杏華、吉橋柚花

02. 君は僕を覚えてるかな? / 浅井七海、岩立沙穂、大竹ひとみ、込山榛香、佐々木優佳里、谷口めぐ、福岡聖菜、茂木忍、山根涼羽

03. 知ったかぶりのその下に / 坂川陽香、佐藤美波、鈴木くるみ、田口愛佳、徳永羚海、長友彩海、太田有紀、平田侑希、布袋百椛、正鋳真優、水島美結、秋山由奈、新井彩永、成田香姫奈、八木愛月、山口結愛

04. アイドルなんかじゃなかったら / 全員



※山崎空の崎は「たつさき」、高橋彩音の高は「はしごだか」が正式表記。