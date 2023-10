明治安田生命J1リーグ第30節が20日と21日に各地で行われた。

首位に立つヴィッセル神戸は、ホームで鹿島アントラーズと対戦。6分に佐々木大樹、45分に井出遥也が得点を挙げて2点をリードすると、83分には佐々木がこの日2点目を決めて、リードを3点に広げる。試合終了間際のアディショナルタイムに松村優太のゴールで1点を返されたものの、3-1で勝利し、首位を快走している。

ホームにコンサドーレ札幌を迎えた横浜F・マリノスは19分に宮市亮が先制点を奪うと、終盤に怒涛のゴールラッシュ。84分に杉本健勇、90+1分にはエウベルが得点を記録し、リードを広げた。その後、相手に1点を返されたものの、90+6分に植中朝日がダメ押しのゴールを奪い、4-1で札幌を下した。

ホームで柏レイソルと対戦した浦和レッズは、スコアレスで迎えた53分に小泉佳穂のゴールで先制すると、57分には荻原拓也が追加点をマークし、2-0で勝利。リーグ戦7試合負けなしとし、3位をキープした。

川崎フロンターレはホームでアビスパ福岡と対戦。20分に瀬川祐輔のゴールで先制に成功したものの、24分に追いつかれると66分には逆転を許す。しかし84分に途中出場の小林悠が同点ゴールをマークすると、90+2分に同じく途中出場の遠野大弥が逆転ゴールを奪取。さらに90+6分には宮代大聖がダメ押しゴールを決めて4-2で劇的勝利を飾った。

残留を争い真っ只中の17位湘南はアウェイで京都サンガF.C.と対戦し、39分の大橋祐紀のゴールを守り抜き、1-0で勝利。最下位に沈む横浜FCは32分の井上潮音のゴールが決勝点となり、1-0でFC東京を下している。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第30節

10月20日(金)

浦和レッズ 2-0 柏レイソル

川崎フロンターレ 4-2 アビスパ福岡

10月21日(土)

横浜F・マリノス 4-1 北海道コンサドーレ札幌

横浜FC 1-0 FC東京

アルビレックス新潟 1-1 サガン鳥栖

京都サンガF.C. 0-1 湘南ベルマーレ

ガンバ大阪 0-1 名古屋グランパス

ヴィッセル神戸 3-1 鹿島アントラーズ

サンフレッチェ広島 0-0 セレッソ大阪

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 神戸(61/+28)

2位 横浜FM(57/+19)

3位 浦和(53/+15)

4位 名古屋(50/+7)

5位 広島(48/+9)

6位 鹿島(47/+11)

7位 C大阪(46/+8)

8位 福岡(45/-3)

9位 川崎F(42/+2)

10位 FC東京(39/-2)

11位 新潟(37/-6)

12位 鳥栖(36/-1)

13位 G大阪(34/-17)

14位 札幌(33/-6)

15位 京都(33/-7)

16位 柏(29/-14)

17位 湘南(27/-17)

18位 横浜FC(26/-26)

◆■第31節の対戦カード

▼10月27日(金)

19:00 名古屋 vs 鳥栖

▼10月28日(土)

13:00 札幌 vs 横浜FC

14:00 鹿島 vs 浦和

15:00 FC東京 vs 広島

14:00 湘南 vs 神戸

14:00 京都 vs 新潟

14:00 C大阪 vs G大阪

14:00 福岡 vs 横浜FM

▼10月29日(日)

15:00 柏 vs 川崎F