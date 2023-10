緑川ゆき原作によるアニメ「夏目友人帳」とサンリオキャラクターズのコラボレーショングッズが、「夏目友人帳」のアニメ公式オンラインストアで販売開始された。

アニメ「夏目友人帳』15周年を記念した今回のコラボでは、スイーツをテーマにニャンコ先生と、ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、クロミ、マイメロディそれぞれとのオリジナルイラストがお目見え。アクリルスタンド、アクリルブロック、缶バッジ、アクリルキーホルダーがラインナップされた。購入者特典として税込3300円以上購入した人に、A5クリアファイルが1枚プレゼントされる。

(c)緑川ゆき・白泉社/「夏目友人帳」製作委員会 (c) 2023 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN