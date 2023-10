乃木坂46川﨑桜「大失態を…書き直します！」賀喜遥香の似顔絵を制作するもまさかのミス

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。10月19日(木)の放送では、後輩で5期生の川﨑桜とともにキーワードトークをおこないました。そのなかから、賀喜のリクエストだった「イラスト」についてのやり取りを紹介します。川﨑桜は、賀喜が夏休みでお休みだった9月28日と10月5日放送分の代打パーソナリティを担当。前回の10月12日放送分は2人で届けたため、今回で4度目の登場です。賀喜:さくたんが「乃木坂LOCKS!」に来て4回目の授業になります!川﨑:すごい! もう4回目!賀喜:もう慣れた?川﨑:賀喜さんの素晴らしい“演説”を聞いて……。賀喜:私、演説した!?(笑)。川﨑:ラジオが本当に聴き心地が良くて……。賀喜:ありがとう!川﨑:目の前に模範的な賀喜さんがいるので、寄せてみてます!賀喜:寄せてくれてんの!? 嬉しい~! 4回目だし、2人でも2回目か! 楽しくしよう!賀喜:さくたんの絵がかわいいっていう話をしたくて!川﨑:え、ほんとですか!?賀喜:それで、ここで絵を描いてほしいなって思った。川﨑:ほんとですか……! せっかくなんで、賀喜さんの似顔絵でもいいですか?賀喜:描いてくれるの!?川﨑:もちろんですよ! 私、絵をかわいいだなんて言われたことがないので、戸惑っちゃってるんですけど……嬉しいですね!賀喜:私はかわいいと思う! 好き!川﨑:輪郭が左右非対称になっちゃってます……(笑)。賀喜:いや、左右対象に描くのは難しいよ!川﨑:賀喜さんは斜め前髪が重要だと思うので、結構シースルーな感じなんですけど(笑)。それを描いて……。賀喜:輪郭を描いて、前髪描くんだ!川﨑:はい。触覚も賀喜さんのポイントだなって思います! 笑っているのも印象的だから、そっちにチャレンジもしたいところだけど……ここでいつも付け足すのに苦労しちゃって……。賀喜:そこね(笑)。頭描いてからね。川﨑:はい、できました~! 賀喜さん復帰祝いです!賀喜:あら! かわいい~、ありがとう~! 嬉しい……私、知らん間に改名してた。“はすか”さんって!2人:あっはっは!川﨑:無意識に書いてました。大失態を犯してしまいました……(笑)。賀喜:いいよいいよ! 「る」も「す」も、丸があるから変わらないよ!川﨑:かき“はすか”さんになっちゃった……。賀喜:こういうところもかわいいんですよ~。川﨑:後で書き直します! かき“はるか”さんに! しっかりと!賀喜:いや~嬉しい!このほかには、賀喜が夏休み中に1人で水族館に行ったエピソードを伝えました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/