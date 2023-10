岡崎体育「ぼーっとする時間は必要」“集中力がない”と悩む10代に肯定とエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。10月のマンスリーアーティストは、岡崎体育さんです。10月18日(水)の放送では、「集中力がない」というお悩みに回答しました。僕は基本的に集中力がなく、勉強中にほかのことをしてしまったり、部活中にぼーっとしてしまったりすることが多いです。集中力を上げられる方法や曲を教えてください!集中力ね。これ、僕もすごく悩みですよ。集中力ってやっぱ長くもたへんからね。人間の集中力がもつのは、90分から120分までって言われているんですよね。だから、90分、120分めっちゃ集中したタイミングで、15分くらいの休憩を1回挟むのは必要なんですよ。ぼーっとしてしまうっていうのは、体が休憩を求めている証拠なんじゃないかな。だから、ガーッと集中した後にぼーっとしてしまうのは全然ありやと思います。そのぼーっとしてるタイミングで、集中力を高めていってる証拠なんやと思うのよね。だからね、ぼーっとする時間っていうのは、人生においてもとっても必要なことやから。岡崎体育は、このぼーっとしてる時間をめちゃくちゃ推奨するし、めちゃくちゃ肯定しまっせ。OK! これからもぼーっとしていこうぜ!今回選曲された「膏」は、10月4日(水)発売のコンセプトアルバム『OT WORKS Ⅲ』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/