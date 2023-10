Saucy Dog石原慎也 ステージからファンの顔は…「こっちもそっちは見えるからね！」

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。10月18日(水)の放送では、リスナーから届いた質問に回答しました。石原:今夜は、「アーティストへの普通の疑問スペシャル!」をお届けします! 生徒(リスナー)が知っているようで知らないアーティストの本音、みなさんから届いた質問に答えていきます。(17歳)石原:結構見えるよ! 規模にもよるんだけど、ホールとかでも結構後ろのほうまで見えるんで。僕の顔が見えるってことは、こっちもそっちの顔見えるからねっていう(笑)。(18歳)石原:決まってます! 暗黙の了解なんですけど、(ベースの秋澤)和貴が大体助手席で、俺が後部座席の1番前。その後ろが(ドラムのせと)ゆいかみたいな。ハイエースとかの大きさだったら、みんなバラバラに座ることが多いですね。(17歳)石原:飲み会をしてるわけじゃないのよ、打ち上げだからね。運動会とか体育祭とか、文化祭の後とかに、打ち上げしたりする人もいるでしょ? それと一緒。おめでたいんだよ(笑)。「ライブ終わったね! お疲れ〜!」がやりたい!(16歳)石原:抱きしめたくなるね(笑)。それだけ普段から愛してくれてるんだ、っていうところでね。実際に、グッズつけてくれてる人を見かけたら……さすがに抱きしめたら犯罪になっちゃうからしないよ。しないんだけど、気持ちはね「抱きしめてやりてえ」って思うぐらい嬉しいですね。みなさん、メッセージありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/