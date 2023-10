INI髙塚大夢＆木村柾哉 デビュー2周年を前に「ファンの方々のおかげで幸せな日々を送れてる」

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。10月19日(木)の放送では、INIのメンバーでリーダーの木村柾哉さんがゲスト出演。11月3日でデビューから3年目となる心境や、新曲の「HANA_花」について語り合いました。髙塚:今夜は「INI」について、柾哉くんと一緒に話していければいいかなと思います。INIは、もうすぐデビュー2周年ですね!木村:2周年……3年目に入るってことか。髙塚:(オーディションで)初めて会った時から、紆余曲折あってもうすぐ3年目です! ここまで振り返ってみて、どうですか?木村:なんだかんだ大変なこともありますけど……やっぱり、本当にファンの方々のおかげで幸せな日々を送れてるなっていうのは、変わらずにずっとありますね。髙塚:そうですね。木村:ステージ1つにしても、やっぱり見てくれる方がいるから立てるっていうのは、つくづく思いますね。もうすぐ(11月からは)ツアーも控えてますけど、これもMINI(ファン)のみなさんがいて、俺らがああいう大きいステージに立てますので。当日は、そういう部分でもいろいろ返していきたいな、っていう気持ちですね。髙塚:そうですね。髙塚:10月11日に、5枚目のシングル「TAG ME」がリリースされました。柾哉くんは、このシングルにどんな思い入れがありますか?木村:特にタイトル曲の「HANA_花」は、曲自体もMVも、いつもとは違うテイストになっていますね。いままでの曲に勢いがありすぎて、最初は若干物足りないんじゃないかな? って思ったんだけど……。髙塚:はいはい。木村:でも練習したら、歌詞とかメロディラインとか、曲の盛り上がっていく感じとか……全部合わせて、すごいエモい曲だなってすごく思って。髙塚:確かにね。木村:僕がいろんなことに悩んでた時期だったからかもしれない、っていうのはあるんですけど。サビの「Make a smile」っていうのが、シンプルでいいなっていう。髙塚:いいよね! 俺も、あらためて歌詞を読んだら「めちゃくちゃいい曲やん」みたいな。どうしてもタイトル曲だから、みんなに聞いてもらえるかな? みたいなことをたくさん考えたけど、それ以前に「この曲、元気をもらえる曲だ」って。木村:いい曲です、本当に。髙塚:MVはストーリー仕立てで、柾哉くんが主人公です。公式では、ローマ字表記で「MASAYA」ってなってたよね(笑)。“木村柾哉とは別です!”みたいな。木村:あれは別なのかな? でも、大夢に勝手にプリン食べられた(笑)。髙塚:そうそう! 柾哉くんの(引っ越してきた)家の設定でさ(笑)。木村:俺の部屋で寝転んで……(笑)。髙塚:1人で寝転んでプリン食べてるから! 柾哉くんがいない……不法侵入やん! って思いながら(笑)。木村:(引っ越しを)手伝ってくれてたんだろうね、きっとね。髙塚:そうよね。で、みんながどっか行ってる隙に、俺はプリンを見つけてしまったと。ちなみに、めちゃくちゃおいしかったです。2、3個食べました(笑)。いいプリンだった!木村:そうなんだ! ちょっと高級な?髙塚:カラメルソースも固まってないタイプの。木村:はいはい! いいやつですね(笑)。髙塚:ということで、短いですけどもう終わりの時間です。木村:わ! 早!髙塚:早いですね(笑)。2人きりでしゃべったのも、久しぶりな感じ……(笑)。木村:そうだね。最近は、大体11人ずっと一緒にいるんだよね。髙塚:そうだよね。じゃあまた、是非遊びに来てください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/