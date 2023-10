INI髙塚大夢「メンバーの木村柾哉ってどんな人？」旧知の宮川大聖が明かすバックダンサー時代のエピソード

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。10月18日(水)の放送では、歌手でシンガーソングライターの宮川大聖さんがゲスト出演。INIのメンバーで、宮川さんのバックダンサー経験のある木村柾哉さんも登場し、思い出を語りました。前日の17日放送分では、髙塚と宮川さんが2人で対談。共通の趣味であるアクアリウムについて語り合いました。今回の放送では、木村さんの出演は宮川さんには知らされず、サプライズで登場しました。その模様を紹介します。髙塚:INIのリーダー・柾哉くんは、バックダンサーをされてましたよね。どんな印象ですか?宮川:活動を見ていると、いまの柾哉の印象って結構お兄ちゃんなところがありますよね。自分的にそこがすごく新鮮なんですよ。うちの現場にいてくれてたときは、柾哉が1番年下だったんで、みんなでめちゃめちゃいじってたんですよ(笑)。いじめてたわけじゃないですよ、いじってただけ!髙塚:はい(笑)。宮川:でも、いまやちょっとお兄ちゃんっぽい感じのキャラクターになってるから、「お兄ちゃんやってんな」っていう(笑)。木村:(宮川さんの背後から)え~、そうなんだ!宮川:ん? ん!? (背後を確認して)え! ちょっと待って!! えぇ!?木村:たいせいくーん! 何してるんですか?宮川:いやいや、こっちのセリフよ。全然連絡も返さず! 何してんの!?髙塚:ということで、宮川先生にサプライズゲストをお呼びしました!木村:こんにちは。INIの木村柾哉です。宮川:うわ! 本物だ!髙塚:2人が会うのはいつぶりですか?木村:マジで、いつぶりかわかんないくらい久しぶりなんですよ。大聖くんが猿を飼っていて、“シャンプー”っていうんですけど。俺がバックダンサーをしてたころから飼っているんですけど、俺はシャンプーに会いたいのよ!宮川:一緒にカラオケ行ったりとかちょっと遊んだりはしてたけど、うちには来れてなかったか。じゃあ、大夢くんと一緒に会いに来てよ!髙塚:ぜひぜひ! やったー!木村:じゃあ、“みや家”に!宮川:来てください! 水族館みたいになってるんで(笑)。髙塚:めちゃくちゃテンション上がる!髙塚:(「イダテンドリーマー」をオンエアしながら)この曲は、柾哉くんの選曲です。どんな、思い入れとか……?木村:MVに出演させてもらったり。ライブでもセトリに入る率が高くて、一緒に踊らせてもらったり。髙塚:一緒に踊ってましたもんね。宮川:そう。ミュージックビデオでは、一応僕も踊らせてもらって。木村:しかも、めちゃくちゃただただいい曲だから。俺もすごい思い入れあるし、背中が押される楽曲なんですよね。宮川:嬉しい~! 「イダテンドリーマー」のミュージックビデオには裏話があって。MVはみんなで黒髪で統一して撮ろう、って決めてたんですよ。いざロケ地の式根島……僕の故郷の式根島にみんなで来たら、柾哉だけド金髪で……!木村:違う! 俺、聞いてない(笑)。絶対、聞いてなかった!宮川:聞いてなかったの!?髙塚:(笑)。宮川:1人だけ金髪はさすがに……俺、持ってかれちゃうから(笑)。「黒にしてよ」って言って……急遽うちの実家に行って、柾哉が僕のお母さんに黒に染めてもらうっていう(笑)。髙塚:へぇ~(笑)。木村:リビングで(笑)。宮川:リビングで上裸になって、頭染めて……(笑)。木村:懐かしい(笑)。宮川:懐かしいね。木村柾哉さんは、10月19日(木)放送分にも登場。髙塚大夢と2人で、お互いの第一印象や新曲の「HANA_花」について語っています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★10/16(mon)-10/20(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★