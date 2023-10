WANIMA「3人でよーいドンで始めた」制作に音楽ソフト活用、コロナ禍での変化

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月19日(木)の放送は、WANIMAがゲスト出演。近況やコロナ禍での変化について、パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。COCO教頭:WANIMA先生は、最近始めたことってありますか?FUJI (Dr/Cho):カサゴ釣りですかね。COCO教頭:カサゴ釣り!? 魚ですか?FUJI:魚です。KENTA (Vo/Ba):僕、ショックやったんですよ。制作は僕と(ギターの)KO-SHINがメインでやっているんですけど、その時にFUJIくんが何をしているかと言ったら、Netflixを見たりカサゴ釣りをしよると。FUJI:うん(笑)。KENTA:なんなら夢があって、ギャルとカサゴ釣りがしたいと……ラジオで言うてたんです。そこはカットしたんですけど。FUJI:バッサリいかれてました。COCO教頭:(笑)。KENTA:さすがに37のおじさんがどの面下げて言うてんやろ、と思って(笑)。FUJI:ギャルとカサゴって、一番対局にいる存在ですからね。COCO教頭:相反するでしょ!KENTA:ま、釣りが大好きなんだよね(笑)。FUJI:大好きです! あとは、バイクに乗ったりとか。今日もバイクで来ました!KENTA:そうそう! FUJIくんはハーレーに乗っているんですよ。COCO教頭:Harley-Davidsonね!COCO教頭:聞いたところによると、KO-SHIN先生はパソコンの音楽制作ソフト「Logic Pro(ロジックプロ)」をコロナ禍から使えるようになったと?KENTA:そうです。コロナで全てが止まったときに、自分たちで道筋を引いてやっていかないといけないなかで、距離も離れているしどうやっていこうか? というところで、パソコンを使いながらやり取りしようとなって、3人でよーいドンで始めたんです。そしたら、KO-SHINが一番合っていたのか成長して。僕は1、2時間で「もう無理や!」ってなって、パソコンごとオークションに出したぐらい……。全員:(笑)。FUJI:3人でおそろいのパソコンを買ったんですよ!KENTA:FUJIくんもちょいちょいできるんですけど、やっぱりKO-SHINが独自のやり方でやっています!FUJI:「これ、どうやってやるの?」って聞きますもん。COCO教頭:独学なんですか?KENTA:最初は詳しい方に教わって、今もぎこちない感じなんですけど、ぎこちないながらもKO-SHINがうまくやってくれていて僕は助かっています。COCO教頭:KO-SHIN先生は、(お弁当を食べていて)全然聞いてない感じですけど(笑)。そのソフトを使うことで、何が変わったんですか?KENTA:ちょっと恥ずかしい話なんですけど、スタジオでは携帯で録音していたんです。本番のレコーディングでは「ここの箇所をああすりゃよかったね」というのがあったんですけど、その手前で自分たちでプリプロ(事前の準備、仮録音)ができるようになったんです。最近は、CDで出せるくらいのクオリティで持っていけるようになっているから、手前でいろいろ考えることができて……キーとかテンポとかいろいろあるんですけど、柔軟に考えられるようになってきました。COCO教頭:へぇ~!WANIMAは、10月11日(水)に4年ぶりのフルアルバム『Catch Up』をリリース。11月からは、全国ツアー『Catch Up TOUR -1 Time 1 Chance-』がスタートします。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★10/16(mon)-10/20(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★