WANIMA「感謝を忘れずこれからに向かって行く」ニューアルバム『Catch Up』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月19日(木)の放送は、WANIMAがゲスト出演。11日(水)リリースの4年ぶりのフルアルバム『Catch Up』について、パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が感想を伝え、アルバムへの思いを聞きました。COCO教頭:4年ぶりのフルアルバム『Catch Up』がリリースされました。おめでとうございます!WANIMA:ありがとうございます!COCO教頭:聴かせていただきました。ぶっちゃけ、私はあまり音楽に触れてこなかった人生で、20曲(収録)というのが「すごいボリュームだな」と最初に思っちゃったんです。でも……秒でした!KENTA (Vo/Ba):嬉しい!COCO教頭:私も(ギターの)KO-SHINさんと同じでジムに行っているんですけど、(4曲目の)「Do you get it now?」はジムソングに追加します! それくらい、行動にまで落とし込んで…………!?FUJI (Dr/Cho):(お弁当を食べていて話さないKO-SHINさんが)共鳴していますよ。"ジム"という言葉を聞いて!全員:(笑)。COCO教頭:リアクションをとっていただいた!FUJI:でも、しゃべらないですから!COCO教頭:しゃべらんのかい!COCO教頭:WANIMA先生はもうすぐデビュー10周年ということですが、そのタイミングでアルバムを完成させたことは、どんな気持ちが強かったですか?KENTA:いままで通ってきた道に感謝を忘れず、いままでも連れてこれからに向かって行くアルバムですね。だから、5年、10年、15年と振り返ったときにも「間違いなかったね」と3人で言い合えるようなアルバムになったと思います。――ここで、「夏暁」をオンエアCOCO教頭:この曲に、めっちゃ好きな歌詞があるんです。好きというか"痛いところを突かれたな"という部分があるんですけど、「知ろうともせず決めつけていたキライ」というところがあるじゃないですか。KENTA:はいはい!COCO教頭:CAをしていた時に、いろんな国の人と働いていたんです。そこでは「この国の人はこう」とか、1回されたことで「嫌な人なんだな」とかジャッジメンタルになっていたんですけど、日本に帰ってきてダメだったなと反省したんです。でも忙しい日々のなかで、人との付き合いが面倒くさくなってしまっていた部分があったので、この曲を聴いて「あのころの自分に戻っちゃダメだよ」と気づかせてもらいました。いまの自分にめっちゃ沁みています。KENTA:うんうん。