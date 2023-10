アイナ・ジ・エンド 主演映画『キリエのうた』は「BiSH解散後唯一の光だった」岩井俊二監督と対談

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。10月17日(火)の放送では、主演映画『キリエのうた』(13日公開)の監督・岩井俊二さんがゲスト出演。公開した感想や裏話を明かしました。アイナ:映画『キリエのうた』が、ついに公開されましたー! 1年半以上ずっとKyrieが頭に住み着いているので、公開当日はワクワクして、吉祥寺の劇場まで観に行ってしまいましたね(笑)。……岩井さん、いかがですか?岩井:いやー、ドキドキですね。アイナ:ドキドキですね(笑)。今日は、岩井先生に映画のお話も聞かせてもらいつつ、生徒ちゃん(リスナー)の悩みにも一緒に答えてもらいたいと思います。岩井:はい!アイナ:『キリエのうた』という映画は、2022年の2月ごろにクランクインしたんですけど、岩井さんはもっと前からこの映画について考えてたんですよね?岩井:そうです。前に『ラストレター』(2020年公開)という映画を作ったんですけど、そのころからじわじわと誕生してきた話なんですけど……。アイナ:そんな前からあったんですね。岩井:そうなんです。『ラストレター』には『未咲(みさき)』という続編があって、まだ世に出してないんですけど(笑)。その中に入ってた一編だったりして。アイナ:へぇ~。岩井:だから、『未咲』を映画化する道半ばなんですけど、それを作ってたら『キリエのうた』はなかった可能性があるっていう。だから、本当に映画の運命ってわからないというか……。それを思うとね、なんかすごい冷や汗が出ますよね。アイナさんとも出会えなかったかもしれないっていう。アイナ:いや、恐ろしいですね。私、BiSH解散して唯一の光が『キリエのうた』だったんです。本当に『キリエのうた』があったから頑張れたな、って心から思ってるんですよね。今の話を聞いて、何だかありがたいなと思いました。岩井:ね! 奇跡のような映画でした、本当に。この日の放送では、10代のリスナーから届いた相談にも回答。「いじりがつらいけど言えない」「本音が言えず友達に悩みが打ち明けられない」というメッセージに2人で言葉を届けました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★10/16(mon)-10/20(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★