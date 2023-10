GENERATIONS from EXILE TRIBEのミニアルバム「beyond the GENERATIONS」がデビュー記念日である11月21日にCDリリースされる。

昨年デビュー10周年を迎え、2023年を10thアニバーサリーイヤーとして駆け抜けてきたGENERATIONS。その集大成となるミニアルバムには10thアニバーサリーイヤーのスローガン「集まれ!騒げ!繋がれ!」をコンセプトとした楽曲「ワンダーラスト(BAND Arrange Version)」「Diamonds」「Winter Wish」、GENERATIONSメンバーが本人役で出演したホラー映画「ミンナのウタ」の主題歌「ミンナノウタ」、そして片寄涼太と数原龍友のソロ曲が収められる。

ミニアルバムは映像ディスク付きの仕様も用意されており、映像ディスクには「Diamonds」ミュージックビデオや、3月に開催されたイベント「D.U.N.K. Showcase」DAY3の映像、2023年のGENERATIONSを追いかけたドキュメンタリー、現在開催中のアリーナツアー追加公演初日に披露された、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの岩谷翔吾、浦川翔平、藤原樹、長谷川慎、FANTASTICS from EXILE TRIBEの佐藤大樹を迎えたパフォーマンスの様子などを収録。岩谷らはGENERATIONSがデビュー前に行っていたライブ「夢者修行」のサポートメンバーであった。

GENERATIONS from EXILE TRIBE「beyond the GENERATIONS」収録内容

CD

01. ワンダーラスト(BAND Arrange Version)

02. Diamonds

03. Winter Wish

04. ミンナノウタ

05. Dance the life away / 片寄涼太

06. Better With You / 数原龍友

DVD / Blu-ray

・ワンダーラスト @GENERATIONS 10th ANNIVERSARY YEAR GENERATIONS LIVE TOUR 2023 "THE BEST"

・GENERATION @GENERATIONS 10th ANNIVERSARY YEAR GENERATIONS LIVE TOUR 2023 "THE BEST"

・Diamonds(Music Video)

・X ~未来への手紙~(Music Video)

・D.U.N.K. Showcase DAY3 (c)NTV

01. A New Chronicle

02. G-ENERGY

03. F.L.Y BOYS F.L.Y GIRLS

04. Y.M.C.A

05. AGEHA

06. Together

07. 涙

08. My Turn feat. JP THE WAVY

09. ワンダーラスト

10. NOW or NEVER

・GENERATIONS 集まれ!騒げ!繋がれ! -Documentary film-