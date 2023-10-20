GENERATIONS from EXILE TRIBEのミニアルバム「beyond the GENERATIONS」がデビュー記念日である11月21日にCDリリースされる。
昨年デビュー10周年を迎え、2023年を10thアニバーサリーイヤーとして駆け抜けてきたGENERATIONS。その集大成となるミニアルバムには10thアニバーサリーイヤーのスローガン「集まれ！騒げ！繋がれ！」をコンセプトとした楽曲「ワンダーラスト（BAND Arrange Version）」「Diamonds」「Winter Wish」、GENERATIONSメンバーが本人役で出演したホラー映画「ミンナのウタ」の主題歌「ミンナノウタ」、そして片寄涼太と数原龍友のソロ曲が収められる。
ミニアルバムは映像ディスク付きの仕様も用意されており、映像ディスクには「Diamonds」ミュージックビデオや、3月に開催されたイベント「D.U.N.K. Showcase」DAY3の映像、2023年のGENERATIONSを追いかけたドキュメンタリー、現在開催中のアリーナツアー追加公演初日に披露された、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの岩谷翔吾、浦川翔平、藤原樹、長谷川慎、FANTASTICS from EXILE TRIBEの佐藤大樹を迎えたパフォーマンスの様子などを収録。岩谷らはGENERATIONSがデビュー前に行っていたライブ「夢者修行」のサポートメンバーであった。
GENERATIONS from EXILE TRIBE「beyond the GENERATIONS」収録内容
CD
01. ワンダーラスト（BAND Arrange Version）
02. Diamonds
03. Winter Wish
04. ミンナノウタ
05. Dance the life away / 片寄涼太
06. Better With You / 数原龍友
DVD / Blu-ray
・ワンダーラスト @GENERATIONS 10th ANNIVERSARY YEAR GENERATIONS LIVE TOUR 2023 "THE BEST"
・GENERATION @GENERATIONS 10th ANNIVERSARY YEAR GENERATIONS LIVE TOUR 2023 "THE BEST"
・Diamonds（Music Video）
・X ～未来への手紙～（Music Video）
・D.U.N.K. Showcase DAY3 (c)NTV
01. A New Chronicle
02. G-ENERGY
03. F.L.Y BOYS F.L.Y GIRLS
04. Y.M.C.A
05. AGEHA
06. Together
07. 涙
08. My Turn feat. JP THE WAVY
09. ワンダーラスト
10. NOW or NEVER
・GENERATIONS 集まれ！騒げ！繋がれ！ -Documentary film-