チェッカーズが1992年に開催したラストツアーのリマスター映像を収めたBlu-ray「チェッカーズ40th Anniversary『FINAL TOUR』(Remaster Edition)」の予告編がYouTubeにて公開された。

12月20日リリースのBlu-rayには、2022年にNHK BS「伝説のコンサート」枠で4K画質相当のアップグレーディングを施したリマスター版として放送され、その後全国各地の映画館でも上映された映像を収録。音声については、通常のステレオ音声に加え最新の空間オーディオ技術であるドルビーアトモスミックスが楽しめる。

予告映像の公開にあわせて、Blu-rayの商品仕様および特典映像などの詳細も明らかに。特典映像として、1987年に行われたアルバム「GO」レコ発ツアーの東京・中野サンプラザホール公演より、「NANA」「ジュリアに傷心」の2曲がフルバージョンで収められる。

なお、YouTubeでは11月22日に発売されるBlu-rayボックス「チェッカーズ~40th Anniversary~NHKプレミアムBlu-ray BOX」のプロモーション映像や本編映像の一部も公開中。未見のファンはこちらもお見逃しなく。

チェッカーズ「チェッカーズ40th Anniversary『FINAL TOUR』(Remaster Edition)」収録内容

01. FINAL LAP

02. ギザギザハートの子守唄

03. Yellow Cab

04. 80%

05. NANA

06. Lonely Soldier

07. I Love you,SAYONARA

08. 夜明けのブレス

09. 涙のリクエスト

10. 青い目のHigh School Queen

11. 時のK-City

12. 神様お願い

13. Hello

14. ミセス マーメイド

15. HEART IS GUN~ピストルを手に入れた夜~

16. 愛と夢のFASCIST

17. IT'S ALRIGHT

18. See you yesterday

19. 90's S.D.R

20. Present for you

21. Long Road

22. Friends and Dream

23. Standing on the Rainbow

24. Rainbow Station

25. I have a dream(ACOUSTIC VERSION)

特典映像

・1987年「GO」TOUR中野サンプラザ公演より「NANA」「ジュリアに傷心」