斉藤和義のライブ映像作品およびライブCD「KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2023 PINEAPPLE EXPRESS ~明日大好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるんだ~ Live at 川口総合文化センターリリア メインホール 2023.07.22」が12月20日にリリースされる。

ライブ映像作品およびライブCDには、4月から7月にかけて全国33カ所を回り、全35公演が行われた斉藤のライブツアー「KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2023 PINEAPPLE EXPRESS ~明日大好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるんだ~」より、7月に開催された埼玉・川口総合文化センターリリア公演を収録。本作は初回限定盤と通常盤でリリースされ、映像作品の初回盤にはツアー全公演分の写真を掲載した写真集、CDの初回盤には取り壊しが決まっている岡山・岡山市民会館の中庭で撮影された写真と、裏面に“あると便利なギターコード譜”を掲載したA4サイズの下敷きが付属する。

ビクターオンラインストアでは、映像作品の初回盤に「ROCK’N ROLL CAN NEVER DIEスペシャルビッグビーチタオル」と名付けられたオリジナル今治タオルと、ツアーに参加していたギタリスト・真壁陽平が描いたイラストデザインのTシャツ、CDの初回盤に「ビッグビーチタオル」と同様に今治工場で縫製された「ROCK’N ROLL CAN NEVER DIEフェイスタオル」が付いてくる限定パッケージも発売される。また各CDチェーンでは、斉藤がツアーのために描き下ろした「パイナップじいさん」と「パイナッペロネエさん」のオリジナルデザインステッカーが特典として先着でプレゼントされる。

なおYouTubeでは本作のティザー映像を公開中。

斉藤和義「KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2023 PINEAPPLE EXPRESS ~明日大好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるんだ~ Live at 川口総合文化センターリリア メインホール 2023.07.22」収録内容

Blu-ray / DVD / CD

01. 砂漠に赤い花

02. Would you join me?

03. いつもの風景

04. 煮えきらない男

05. 底無しビューティー

06. 100年サンシャイン

07. 寝ぼけた街に

08. Pineapple(I'm always on your side)

09. それから

10. 君のうしろ姿

11. 泣いてたまるか

12. わすれもの

13. BUN BUN DAN DAN

14. 問わず語りの子守唄

15. Cheap & Deep

16. 僕の踵はなかなか減らない

17. さよならキャディラック

18. ジレンマ

19. 明日大好きなロックンロールバンドがこの街にやってくるんだ

<アンコール>

20. やさしくなりたい

21. マホガニー

22. 俺たちのサーカス