ポール・マッカートニーが日光浴を楽しんだ２階建バス｜ウィングスの活動を支えたバスが販売

「ビートルズと車」というトピックは、以前オクタンでも紹介したように、さまざまな興味深い話がある。ポール・マッカートニーが所有していたランボルギーニ400GTの話は、記憶にある人も多いのではないだろうか。

【画像】サイケデリックなイラストが最高!ポール・マッカートニーがツアーバスで仕様したダブルデッカー(写真18点)

1972年、ポール・マッカートニーと、彼がビートルズ解散後に妻のリンダ・マッカートニーらと共に結成したウィングスが、1972年~1973年に「Wings Over Europe」ツアーを開催した。そのツアーでのツアーバスとして使用されたのが、このWNO 481としても知られる1953年製ブリストルKSW2階建てバスだ。

今回、ジュリアンズオークション主催の11/16に開催されるオークション「PLAYED, WORN, & TORN: ROCK N ROLL ICONIC GUITARS AND MEMORABILIA」で、このバスが出品されることとなった。

1972年の Wings Over Europe ツアー中、このバスはフランス、ドイツ、ベルギー、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、オランダ、イギリスを含むヨーロッパ9カ国を7,500マイル(12,000km)以上走行した。

ポール・マッカートニーはインタビューでこのバスについてこう語っている。

「ヨーロッパでツアーをすることはわかっていたし、天気もいいだろうし、バスにずっと閉じ込められて街から街へ、ホテルからホテルへと移動するのはあまり魅力的じゃなかったから、オープントップのバスで移動することにしたんだ。ある場所から別の場所へ移動するときには太陽の光を浴びるようにしていたんだよ」

「外側はサイケデリックに塗って、魔法のバスみたいにしたんだ。バスのトップデッキにベビーサークルを置いて、子どもたちをそこに入れながらヨーロッパ中を走り回るというのは、とてもクレイジーなことだった。普通のバンドには考えられないことだった。でも、僕らは普通のバンドじゃなかったんだ」

マッカートニーはこうも言っている。

「夏のヨーロッパで南仏のような場所に行くのなら、小さな箱の中で一日中息を切らしているのはバカバカしいから、オープンデッキやアッパーデッキのようなものを作ることを思いついたんだ。あそこにはマットレスも置いてあるから、ただクルージングをしたり、素晴らしい景色を見たり、寝転んだり、日光浴をしたりできるんだ」

このバスは、ポール・マッカートニーとリンダ・マッカートニー、デニー・レイン、ヘンリー・マッカロー、デニー・セイウェルからなる新しいバンドのイメージを築くのに重要な役割を果たした。デニー・セイウェルはインタビューの中で、

「僕らには妻と子供たちがいて、ビートルズのイメージがあった。誰も酔ったりハイになったりしたくなかった。世界最大のバンドが見せたもの基準に判断されるとわかっていたから、最高のパフォーマンスをすることがとても重要だと思ったんだ」

バスの側面に見られるオリジナルのサイケデリック・アートワークのデザインは、有名なアーティスト、ジェフリー・クレグホーンが完成させたもので、ビートルズのアルバム『イエロー・サブマリン』のジャケットのスタイリングがモデルにされている。クレグホーンは、ザ・ローリング・ストーンズ、ピンク・フロイド、ザ・フーなどのバンドでもインプレッシブな仕事をしたことで知られている。このアートワークは、後にWNO481の修復過程で再現され、ウィングスの象徴であるこのバスに魂を吹き込んだ。

バスの内装は、1972年のツアー時と同じ状態に戻すため、細部まで丹念にレストアされている。磨き直された内装は、バンド・メンバーの子供たちが寝たであろう木製の二段ベッドと、デニー・ウェイウェルがこのプロジェクトに寄贈したオリジナルのウイングス・ツアー用トランクによって引き立てられている。キャビン下部の周囲には、外装のサイケデリックな塗装にアクセントを添える鮮やかな黄色のカーテンが取り付けられている。

この1953年製ブリストルKSW 5G ECWダブルデッカー・バスは、ガードナー5LW 7リッター・ディーゼル・エンジンとマニュアル・トランスミッションを搭載している。これらのエンジンは、その信頼性と燃費の良さで知られ、バス、作業トラック、船舶用途によく使用された。ローストフトにあるイースタン・コーチワークスが、KSWボディのシャシーへの取り付けを担当した。

実はこのバスは新車でツアーバスとしてそのバスライフが始まったわけではない。1972年にバンドの主要ツアー・バスとして使用される前、このバスは1953年11月3日にイースタン・ナショナルで運行が開始され、コルチェスター、クラクトン、バトリンズを運行していた。

そして1966年になると、このバスはチェルムスフォードの車両基地で、クラクトン、バトリンズ、ウォルトン・オン・ザ・ネイズなどの海岸沿いを走るオープントップの2階建てバスに改造された。1968年、バスはノリッチのイースタン・カウンティーズ・オムニバス社に譲渡された。

1971年に所有者が2度変わった後、ポール・マッカートニーはホールズ・ヴァリアント・シルバーライン・コーチ(1970年メキシコ・ワールドカップのイングランド・チームバスも提供)を通じてバスを借りた。ホールズはツアーに2人のドライバーと車両をカスタマイズするオプションを提供し、ツアー中も継続的にメンテナンスを行った。

ポール・マッカートニーはインタビューで、バスについてこう語っている。

「ジョージと出会ったのもバスだったし、ジョンを初めて見たのもバス、ジョージがオーディションを受けたのもバスだった。ペニー・レーンはバスの発着場だった。ジョンを訪ねるときは、フォースリン・ロードにある私の家からペニー・レーンまでバスで行き、乗り換えてメンラブ・アベニューにある彼の家まで行ったよ」

ポール・マッカートニーと彼のチームは2017年、ツイッターで「1972年のウイングス・ツアー・バスが英国で再び運行されていると聞きました。情報をお持ちの方はDMを送ってください!」と呼びかけた。

このバスは、スペインで放置された状態で発見された後、エセックスのソープ・ル・ソーケンにある工房によって完全に修復され、再びスポットライトを浴びることができた。ブラッド・アールは、BBCニュースによる修復師との対談記事で、「最も大変だったのは窓だった 」と記している。この車両の修復作業は2019年に始まり、2022年11月に車体、2023年6月に走行装置が完成した。

レストア後、このバスは複数の会場やショーに出展され、英国バーミンガムで開催されたNECクラシックモーターショーをはじめ、多くの注目を集めた。このモーターショーでは、ツアーバスの磨き上げられたアッパーデッキで演奏するバンドが列をなし、その中にはウイングスと共演したことのある伝説のサックス奏者、ハウイー・ケイシーの姿も。

ジョン・レノンの象徴的なサイケデリック・ロールス・ロイスやジョージ・ハリスンのサイケデリック・ミニと同様、このバスは平和と愛を象徴している。ビートルズ・ファンで、有名なジョン・レノンのロールス・ロイス・ファントムを復元したJ・P・ファロンのオーナー、フランク・ナッシュは、「よくやった!まさに愛の結晶だ!」とコメントした。

また、この2階建てバスには、屋根に "1972 Wings Tour Bus ”のグラフィックを表示するアッパーデッキ用の特注カバーが付属している。

これは、ヒット曲「Listen To What The Man Said」のミュージック・ビデオに登場する3台のセミ・トレーラー・トラックにインスパイアされたもので、トレーラーの上部には「Wings」「Over」「America」と書かれている。

デニー・セイウェルが個人的に所有し、寄贈したウイングス・ツアー・トランクの証明書も付属する。

「ウイングス1972年ヨーロッパ・ツアーの開始時に、ウイングスの各メンバーにトランクが渡されました。トランクはずっと私たちに付き添い、私たちがホテルの部屋に到着するときにはいつもそこにいてくれました。クルーはいつも私たちのニーズに気を配ってくれました。もしあのトランクがしゃべれたら、どんな話が聞けるだろう。1972年以来、このトランクは私たち夫婦とともに歩んできました。今、このトランクは引退する必要があり、英国に戻り、"ウィングス・ツアー・バス ”に再び参加できるのです。それ以上に良いことがあるでしょうか」と、手紙には書いてある。

「ウィングスの活動を支えたバス」。非常にマニアックな一台だが、音楽史的にも価値のある一台であることは間違いない。