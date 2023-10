Nissy(西島隆弘)の新曲「When You Were Mine」が明日10月20日に配信リリースされる。

「When You Were Mine」は2017年に制作がスタートされていた楽曲。コロナ禍を経て、2022年8月にアメリカ・ロサンゼルスでレコーディングが行われた。Nissy初の全編英語詞曲で、ダンサンブルなトラックとサビのループが特徴的な楽曲になっている。またNissyが車の上に体を預けて眠っている「When You Were Mine」のジャケット写真も公開された。