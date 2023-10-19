BUCK-TICKが本日10月19日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催したファンクラブ限定ライブ「BUCK-TICK FISH TANKer's ONLY 2023」初日公演を中断。明日20日に同会場で行う全国ツアー「BUCK-TICK TOUR 2023 異空-IZORA- ALTERNATIVE SUN」初日公演も開催見送ることを発表した。
公式サイトでの発表によると、本日の公演はメンバーの櫻井敦司（Vo）の体調不良により中断されたとのこと。今後の公演については改めてアナウンスされる。今回のファンクラブ限定ライブ、および全国ツアーは12月までの開催が予定されている。
BUCK-TICK TOUR 2023 異空-IZORA- ALTERNATIVE SUN
2023年10月20日（金）神奈川県 KT Zepp Yokohama（※開催見送り）
2023年10月26日（木）愛知県 Zepp Nagoya
2023年10月28日（土）福岡県 Zepp Fukuoka
2023年11月4日（土）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2023年11月12日（日）北海道 Zepp Sapporo
2023年11月19日（日）東京都 豊洲PIT
2023年12月2日（土）宮城県 SENDAI GIGS
2023年12月9日（土）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）
FISH TANKer's ONLY 2023
2023年10月19日（木）神奈川県 KT Zepp Yokohama（※開催見送り）
2023年11月3日（金・祝）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2023年11月18日（土）東京都 豊洲PIT
2023年12月8日（金）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）