INI髙塚大夢「自分もこうなりたい」学生時代に動画を追った宮川大聖と対談

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。10月17日(火)の放送では、歌手でシンガーソングライターの宮川大聖さんがゲスト出演。髙塚が学生時代に宮川さんの活動を追っていた話や、共通の趣味である“アクアリウム”の話題で盛り上がりました。髙塚:(宮川さんは)Vine(※)をたくさんやられてたと思うんですけど、僕はめちゃくちゃ見てたんですよ。(※6秒の短いループ動画を投稿し、共有するサービス)宮川:ほんとですか!髙塚:はい。当時は中3とか高1とかだったんですけど、そのときの写真を遡ってたら、これ(宮川さんに画像を見せながら)を保存していて。宮川:はいはい、昔の僕の部屋ですね。保存してたんですか!?髙塚:保存して、すごい見てました!宮川:(笑)。髙塚:で、家にこれだけたくさんのヘッドホンがあったり、マイクや機材とかもたくさん置いてあるのを見てて……僕も高1から音楽を始めたんですけど、「音楽やりたいな〜」って思ってる時期にみやさんの投稿をたくさん見て「自分もこうなりたい」みたいな。宮川:えー!髙塚:……って思って、高校で軽音楽部に入ったみたいなことがあって。だから、いわば僕の音楽のルーツと言っても過言ではないくらい!宮川:うわ、それ自慢しよう(笑)。髙塚:本当に! ちょうどその時期だったので。(会えて)すごく嬉しいですね。宮川:嬉しいな〜。ありがとうございます。髙塚:今日はたくさんお話できたらと思うんですけれども、やっぱり「アクアリウム」の話をしましょうか!宮川:何年か前に、カバー動画を上げていらっしゃいましたよね? そのときの背景に、水槽が映っているの見て。そこめちゃくちゃアップして、「何の魚だ?」みたいな。ちょっと画質が荒くてわかんなくて。髙塚:あのときは何を飼ってたかな? ラスボラ・エスペイとか、トランスルーセントグラスキャットとか。宮川:グラスキャット、僕も大好きなんですよ。髙塚:お家にアクアリウムあるんですか?宮川:いっぱいあります。髙塚:何か、お気に入りのお魚とか……。宮川:大夢くんはグラスキャットが好きって聞いて、「うわ、これは絶対話が合うぞ」と思ったんですけど。僕もグラスキャットフィッシュがすごく好きで飼ってたんです。いまだと……なんだろう? アクアリストって、”グッピーに始まり、グッピーに終わる”ってよく言われるじゃないですか。髙塚:そうですね。僕もグッピーからでした。宮川:ほんとですか! 今、1周回ってグッピーにハマってます。髙塚:へぇー! 飼われているのは、基本的に小型の熱帯魚なんですか? 大型とかは?宮川:最初は大型買うのがすごい夢で。120とか180センチの水槽をドーンって置いて、アロワナとかその辺を飼ってみたいなって思ったんですけど。まずはちっちゃい水槽からで……その時、ショップの店員さんに「いや、ベタ1匹いっちゃったらもう止まんないよ」って言われて、「いやいや、さすがに1匹だけでも買いますよ〜」とか言ってたんですけど。気づいたら水槽12台ぐらい……(笑)。髙塚:そうなりますよね! お店に行ったら水槽の種類もあるし、フィルターもいっぱいあるから、「いつか、これ使った水槽を作れたらいいな」とか思ってたら、気づいたら増えていくんですよね。宮川:そうそう。気づいたら増えちゃうので、「どの家具を減らそう……?」って常に考えて(笑)。髙塚:本当に! そんな感じになります!宮川:テレビもういらんかな? みたいな!2人:(笑)。髙塚:これ、生徒(リスナー)たちは付いてこれているでしょうか……!?(笑)。10月18日(水)の放送では、INIのメンバーで宮川さんのバックダンサー経験のある木村柾哉さんもサプライズで登場。3人のトークをお届けしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★10/16(mon)-10/20(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★