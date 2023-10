ヨビノリたくみ「勉強得意かも…？」の暗示と努力の仕方がマッチ 一般的な高校生が“勉強キャラ”に

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月18日(水)の放送は、YouTuberのヨビノリたくみさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、リスナー層と同じ10代のころについて聞きました。ヨビノリたくみさんは、登録者数100万人超えの教育系YouTubeチャンネル『予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」』で、解説動画を配信。SCHOOL OF LOCK! では、10月から毎週金曜に放送している受験生を応援するコーナー『ヨビノリLOCKS!』を担当しています。こもり校長:中学や高校のころは、どんな生徒だったんですか?ヨビノリたくみ:今とはイメージが違って、全然勉強キャラではなかったです。勉強に目覚めたのが遅かったので、かなり一般的な部活とかに熱心な中学生、高校生でした。こもり校長:何をされていたんですか?ヨビノリたくみ:中学は卓球部で、高校に入って卓球よりもかっこいいスポーツがしたいと勘違いして……バスケ部に入ったんです。こもり校長:まぁまぁまぁ……はい(笑)。COCO教頭:卓球部も素敵ですよ!ヨビノリたくみ:卓球部に優しい……ありがとうございます(笑)。こもり校長:(笑)。そこから、勉強に向くわけですよね?ヨビノリたくみ:そうですね、急になんですけど。こもり校長:勉強にフォーカスが当たるきっかけは何だったんですか?ヨビノリたくみ:高校のテストで順位が出たことですね。入学した途端に学力テストがありまして、結果が全校生徒分出たんです。こもり校長:順位はどれくらいだったんですか?ヨビノリたくみ:1位だったんです。COCO教頭:え? そっち!?ヨビノリたくみ:周りの勉強系を発信しているYouTuberの方とは真逆で……“子どものころから勉強が得意で”とか、“進学校に行ったら最初は最下位で”というのはよくあると思うんです。でも僕の場合は、勉強に興味がなくて高校でたまたま勉強を頑張った瞬間に結果が出て、「勉強得意かも……?」というパターンなんです。こもり校長:かっけー!ヨビノリたくみ:努力の仕方がマッチしたんです。こもり校長:まぐれかもしれないけど、自分の頑張りとテストの結果がビターっと合ったんですね。ヨビノリたくみ:奇跡も重なった結果、「勉強できるかも?」という……最初はおそらく勘違いだったんですけど、周りも「1位だったヤツ」という目で見てくれるんですよ。そしたらどんどん暗示されていって、「次もいい点数をとらないといけないんじゃないか?」みたいな。それで高校では、だんだんと“勉強キャラ”になっていきました。こもり校長:そこから、自分も「いけるかも」と思ったし、周りの言葉や対応もあって、どんどん勉強に向いていったと。ヨビノリたくみ:そうですね。だから、周りの目は大事だと思います。「どう思われているか」が、自分自身になっていくんだと思います。COCO教頭:ずっと順位を気にしながら学校生活を送っていた、みたいなことはなかったんですか?ヨビノリたくみ:なかったですね。進学校ではないので、順位も……テストから1週間も経てばみんな忘れているんですよね。進学校だと「アイツには負けない!」とかなると思うんですけど、そんな空気はまったくなかったですね。こもり校長:なかなかないパターンの話が聞けたから、ワクワクしますね!COCO教頭:びっくりだよね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★10/16(mon)-10/20(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★