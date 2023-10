ヨビノリたくみ 予備校は「1つの目標に向かって進んでいく熱い場所」登録者数100万人超えYouTuberが受験生を応援

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月18日(水)の放送は、YouTuberのヨビノリたくみさんがゲスト出演。自己紹介も兼ねて、自身の活動について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。ヨビノリたくみさんは、登録者数100万人超えの教育系YouTubeチャンネル『予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」』で、解説動画を配信。SCHOOL OF LOCK! では、10月から毎週金曜に放送している受験生を応援するコーナー『ヨビノリLOCKS!』を担当しています。こもり校長:今日はネクタイでビシっと来られましたね。ヨビノリたくみ:はい、ビシっと! これを着ないと仕事モードになれなくて。(YouTubeを)始めたころから、スーツにネクタイでやっています。切り替えのためと、いつも同じ見た目というのがYouTubeでは大事かなと思って。こもり校長:(登録者数が)100万人超えだから、本当にそうなんでしょうね。COCO教頭:校長も教頭も予備校に行ったことがないんですよ。(YouTubeチャンネルのタイトルでもある)“予備校のノリ”って何ですか?ヨビノリたくみ:予備校って塾とかと形式は似ているんですけど、塾よりも生徒数が多いのと、全員が大学合格を目指しているという。講師が1人に生徒が100人くらいで、目標が同じ、ということですね。こもり校長:一丸となって進んでいく感じですか?ヨビノリたくみ:そうですね。1つの目標に向かって進んでいく熱い場所ですね。こもり校長:だから、「イェーイ!」という“ノリ”ではなくて、「一丸となって!」の“ノリ”ということですね。ヨビノリたくみ:そうですね、「イェーイ!」と言っている人は1人もいないですね(笑)。逆かもしれないです。“黙々と真っ直ぐ、全員が同じ目標に向かって集中している空気”のことを“予備校のノリ”と呼んでいます。COCO教頭:わかりやすい!こもり校長:あらためてですけど、僕たちは“たくみ先生”と呼んでいますが、合っているんですかね!? “ヨビノリ先生”と呼ぶ生徒(リスナー)もいると思うんですけど。ヨビノリたくみ:いますね。僕としては、“ヨビノリ”は苗字のようなものだと思っています。チャンネル名の略称なので、芸人さんで言うと“(霜降り明星のせいやさんを略した)霜降りせいや”みたいな感じですね。こもり校長:あー! めっちゃわかりやすい(笑)。ヨビノリたくみ:ただ僕の場合は、画面に出ているのが1人なので、苗字みたいな役割もありますね。どっちでも大丈夫ですけど、“たくみ先生”のほうが自然かもしれないですね。こもり校長:生徒のみんなが、ヨビノリ先生! と呼ぶのもOKですか?ヨビノリたくみ:全然OKです!この日の放送では、「予備校のノリで相談逆電!」と題して……・「高3です。学校推薦で大学を受験するのですが、小論文のうまい構成を教えてほしいです」という17歳・「中高一貫の女子高に通っていて、大学は工学部を狙っています。でも、工学部は男子が多いと聞くので不安です」という16歳・「今月は、テストに運動会、部活の記録会、そろばんの県大会が控えています。学校行事も趣味もしっかりやりたいので、時間の上手な使い方を教えてください」という12歳と電話をつなぎ、それぞれの相談に乗りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★10/16(mon)-10/20(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★