Hey! Say! JUMP初のデジタルEP「P.U!」(ピーユー)が10月24日に配信リリースされることが決定した。

「P.U!」にはヒューマンビートボクサーのSO-SOが手がけたパワフルなサウンドのダンスチューン「Ready to Jump」、竹縄航太(ex. HOWL BE QUIET)提供のNHK「みんなのうた」10月と11月の放送曲「だいすきなきみへ」を収録。さらにメンバーの伊野尾慧が出演しているドラマ「家政夫のミタゾノ」新シリーズの主題歌「それぞれ。」、5月にリリースされたウエディングソング「DEAR MY LOVER」も収められる。

10月24日19:00にはYouTubeで収録曲「Ready to Jump」のミュージックビデオが公開される。

Hey! Say! JUMP「P.U!」収録曲

・Ready to Jump[作詞・作曲・編曲:SO-SO]

・だいすきなきみへ[作詞・作曲・編曲:竹縄航太]

・それぞれ。[作詞・作曲:Kaoru / 編曲:Kazuhiro Yamahara、Chang-crane]

・DEAR MY LOVER[作詞:YUUKI SANO / 作曲:YUUKI SANO、野口大志 / 編曲:遠藤ナオキ]