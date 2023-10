なえなの「1回就職しているんです」インフルエンサーの前はアパレル店員

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月17日(火)の放送は、インフルエンサーのなえなのさんがゲスト出演。パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が、SNSをはじめたきっかけを聞きました。なえなのさんは、インフルエンサーとしてだけでなくドラマやバラエティ番組にも出演。6月には、RADWIMPSの野田洋次郎さんが作詞、作曲、プロデュースを担当したデジタルシングル「うあのそら」でアーティストデビューしました。COCO教頭:なえなの先生のことは、テレビ番組で見ていましたが……大活躍!なえなの:ありがとうございます! 私もCOCOさんのTikTok見ていました。COCO教頭:しかも、さきほどコンサルをいただきまして(笑)。「COCOさん、最近アップされてないですよね?」って。なえなの:はじめから変な圧をかけちゃいました(笑)。COCO教頭:各SNSで活動するインフルエンサーのなえなの先生ですが、そのほかにもバラエティ番組やモデルなど、タレントとしても活動されています。そして6月には、(「うあのそら」という楽曲を)RADWIMPSの野田洋次郎先生のプロデュースでアーティストデビューもされました。なえなの:はい!COCO教頭:なえなの先生が、SNSを始めたきっかけは何ですか?なえなの:高校2年生のときに、TikTokというアプリが出始めたんです。それで動画投稿を始めたんですけど……そこからちょっと経って「YouTubeをやりたい」と思ったタイミングが「インフルエンサーになりたい!」のきっかけでしたね。COCO教頭:YouTubeの動画は、自分で編集していたんですか?なえなの:そうです。始めたのが2019年7月で高校卒業してから3ヵ月後だったんですけど、通っていた高校がデザインとかを学べる学校でもあったので、パソコンで絵を描く授業を受けていたんです。だから、なんとなくの感覚でわかる、みたいな。COCO教頭:なるほどね。なえなの:そんな感じでなんとなく編集してみたら、できちゃった! みたいな(笑)。そこから、頑張って更新していました。COCO教頭:天才肌!なえなの:(笑)。でも、1回就職しているんですよ。アパレル店員をしていました。COCO教頭:えー! そうだったんですね!なえなの:でも、内定が決まって待機している間に、「インフエンサーになりたい!」と心変わりしたんです。なので、アパレルに入って1週間くらいで「店長、すみません……やめたいかもです……」って言ったんですけど、「3ヵ月くらいは頑張ろうよ」となったので、最初はアパレルと両立しながら頑張っていましたね。COCO教頭:意外な過去が!なえなの:そうなんです(笑)。アパレルで「っらっしゃいませぇ~!」って。COCO教頭:「っらっしゃいませぇ~!」。なえなの:私より上手!(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★10/16(mon)-10/20(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★