なえなの「生きてきたなかで一番嬉しい瞬間」崇拝するRADWIMPS野田洋次郎がデビュー曲をプロデュース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月17日(火)の放送は、インフルエンサーのなえなのさんがゲスト出演。大好きだというRADWIMPSや、デビュー曲「うあのそら」を制作した際のエピソードについて、パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。なえなのさんは、インフルエンサーとしてだけでなくドラマやバラエティ番組にも出演。6月に配信リリースしたデビュー曲「うあのそら」は、RADWIMPSの野田洋次郎さんが作詞、作曲、プロデュースを担当しました。COCO教頭:なえなの先生のデビューシングル「うあのそら」を作ってくださったのは、なえなの先生が大好きなRADWIMPSの野田洋次郎先生なんですよね?なえなの:そうなんですよ!COCO教頭:RADWIMPS先生の曲で、思い出に残っているものはありますか?なえなの:「1曲選んで」と言われても、本当に絞り切れないほど大好きなんですけど……。中学生のときに他校の男の子とお付き合いしていたんですけど、地域で1番イケメンなんじゃね? と言われていた人だったんです。COCO教頭:激アツじゃないですか!なえなの:でも半年くらいで破局しちゃって……中学生の半年なんて、10年分くらいの重みがあるじゃないですか。だから、すごくつらかったんです。COCO教頭:うん……。なえなの:そのときに、RADWIMPSにすごく救われました。――ここで、RADWIMPS「me me she」オンエアCOCO教頭:この、RADWIMPS先生の「me me she」を聴いていたんですか?なえなの:なんっっっ回も聴きました。頭の中にずっと流れるくらい聴いて……好きな歌詞があって、「僕の好きな君 その君が好きな僕 そうやっていつしか僕は僕を大切に思えたよ」っていう最後の部分なんですけど。中学校時代、勉強もうまくいかないし、友達ともうまくいってなかったし、家族ともうまくいってなくて……。自分のことがあまり好きになれない生活の中で、でも自分のことを好きでいてくれるのは大好きな彼だから、"自分はいいやつだ"みたいに……。COCO教頭:肯定してくれる……。なえなの:そう、肯定してくれる存在だったんだな、みたいに思って。この歌詞が沁みて泣いていました。COCO教頭:RAD先生のライブにも参加したことがあるんですよね?なえなの:そうなんです。初めて行ったのは高校生のときで、好きになって5年目ぐらいですかね。たまたま最前列だったんですよ!COCO教頭:やばすぎ!なえなの:一番前で、「よぉじろぉぉぉおおおお!」ってやってました(笑)。もう"崇拝!"みたいな。「洋次郎サマサマ、神様……!」みたいな。大感動して、二重が一重になるくらい(泣いて)目がパンパンになりました。COCO教頭:(笑)。COCO教頭:そんな、憧れがとっても深い野田洋次郎先生に作ってもらった曲が「うあのそら」!なえなの:はい!COCO教頭:自分が届ける側になりましたけど、いかがでしたか?なえなの:音楽が昔から大好きだったので、いつか届ける側になってみたい、というのはずっとあったんです。まさか、それが野田さんと……! というのは、思っていなかったのでびっくりでしたけど。生きてきたなかで、一番嬉しい瞬間でしたね。――ここで、「うあのそら」オンエアCOCO教頭:耳に心地いい声!なえなの:ありがとうございます!COCO教頭:この曲を野田先生に作っていただくとなったときに、「こういう曲にしたい」と自分から言ったりもしたんですか?なえなの:野田さんから、「どんな曲がいいか、イメージはあるかな?」とか聴いてもらって。「RADの曲で好きなのある?」という質問があったので、いろいろ選んだんですけど20曲くらいになっちゃって……。COCO教頭:(笑)。なえなの:曲調とかは揃えて提出したつもりだったんですけど、たぶん野田さん的には20曲もあったのでまとまりがつかず……(笑)。最初にすり合わせはさせてもらいました。COCO教頭:楽曲をもらったときは、どんな気持ちでしたか?なえなの:普通にファンとして聴く感覚でしたね。「自分がこれを歌えるのか!?」という不安のほうが大きくて。COCO教頭:ワクワクよりも?なえなの:そうですね。だから、ボイトレとか練習を頑張りました。COCO教頭:MVではダンスも披露していましたよね。なえなの:ダンスも頑張ったぁ~! 運動ダメだから、結構つらかったです……!