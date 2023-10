After the Rainそらる＆まふまふ「1人ではできないことを2人でやろう」ニューアルバム『アイムユアヒーロー』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月16日(月)の放送は、After the Rainがゲスト出演。ユニットとソロでの活動の違いやニューアルバムについて、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。After the Rainは、インターネットのミュージックシーンを中心に活動する、そらるさんとまふまふさんによるユニットです。10月18日(水)に、5年ぶりとなるフルアルバム『アイムユアヒーロー』をリリースします。こもり校長:お二人は、それぞれの活動もあるわけじゃないですか。そのなかで、このAfter the Rainでの活動は、どういう感じなんですか?そらる:お互いの活動と並行して、同じようにメインで。軸となる活動のひとつ、という感じです。まふまふ:1人ではできないようなことを2人でやろう、というような感じです。まふまふとは曲調とかも変えていて……。そらる:やれることが大きく違うので、ライブとかも心持ちが全然違いますね。こもり校長:“安心”のほうですか? “気合いが入る”ほうですか?そらる:安心ですね……コンビニ感覚です(笑)。COCO教頭:コンビニ感覚!?こもり校長:身近だから安心、ということかな(笑)。こもり校長:After the Rainは、どっちから「一緒にやろう」と声をかけたんですか?そらる:俺になるのかな……?まふまふ:どっちかというと……でも、「やるとしたらちゃんとやろうよ」は僕が言ったかも。そらる:「CDを一緒に作ってみよう」と誘ったのは自分なんですけど、そのときはインディーズというか同人CDという形だったんです。After the Rainというユニット名義でちゃんとやっていこうか、という話をしたのはまふまふかな。こもり校長:(ソロと比べて)楽曲や表現は違いますか?そらる:自分たちの売りというか強みというかは……作詞作曲、アレンジまでまふまふがやってくれて、自分はエンジニアリング……ミックスとマスタリングまでやって。自分たちで全部完結させているんです。まふまふ:役割分担してやっています。こもり校長:すごいですね……! まふまふさんが曲を作るときに、そらるさんからオーダーはあるんですか?まふまふ:あります! 「最近は、こういう曲をやっていないから欲しい」とか「物語調の曲が欲しい」とか、「ちょっと複雑な曲を作って」とか「高い曲を作って」とか。ざっくりと(したオーダーを)送ってくれて、「じゃあ、そんな感じでやってみるね」みたいな。「おまかせ!」と来ると、僕が自由に作る感じです。COCO教頭:“おまかせ”と“オーダー有”では、どちらが難しいんですか?まふまふ:あまり変わらないかもしれないです。そらる:でも、ちょっとテーマが欲しそうにしている印象がある……(笑)。まふまふ:だって、「全部、任せるよ!」と言われると、「何を作ったらいいかな……」ってなるじゃないですか(笑)。そらる:誰かにごはんを作るときも、「何でもいい」と言われるより、「お魚が食べたい」と言われるほうが作りやすいですからね。COCO教頭:それはある!こもり校長:(アルバムの最後に収録されている表題曲の)「アイムユアヒーロー」は、お二人にとってどういう曲ですか?まふまふ:普段の歌詞は、比喩表現をもっと使ったりしてわかりづらくするんですけど、この曲だけは絶対にパっと聴いたときに伝わるようにしたくて。人のためというか、人を意識して書いた曲なんです。いつもは、大体自分たちが書きたいものを書いていたんだけど、そうじゃなくて聴いた人に寄り添えるような曲を書いてみたいという気持ちがあったので。だから、こういう歌詞のストレートな感じにしてみました。いままでのなかでは、一番真っ直ぐな曲かなと思っています。――「初回限定盤A」の付属DVDには、4月に開催された『After the Rain Tour 2023 - 春音 -』さいたまスーパーアリーナ公演から6曲と、ライブメイキング映像を収録こもり校長:コロナから規制が減って、久しぶりの歓声OKのライブだったと思いますがいかがでしたか?まふまふ:最高でした。僕はちょっと活動をお休みしていたんですけど、再開明けのライブだったんです。「自分の居場所はここなんじゃな……!」みたいな感覚になって、本当に気持ちよく楽しく、という最高のひとときでした。そらる:すごく広い場所だったんですけど、その中で何万人の声がビシビシと体に突き刺さる感じがあったのと……自分は高所恐怖症なんですけど、宙づりにされてすごく怖かったです。COCO教頭:すごいことしてる!そらる:宙づりは言い過ぎかな?(笑)。でも、すごく高い所に上げられて……グルグルされたよね?まふまふ:クレーンで、グルグルグルグルって(笑)。ただただ怖がって、しがみついてたよね?そらる:本当に怖かった。いままでのライブで、一番怖い思いをしました!こもり校長:(笑)。――「初回限定盤B」の付属DVDには、『そらまふのVlog -北海道編-』と題した二人旅の模様を収録COCO教頭:『そらまふのVlog -北海道編-』は、どんな内容ですか?まふまふ:おじさん二人が、北海道で旅行する映像です……(笑)。COCO教頭:おいしいものを食べたり?まふまふ:そういうところばっかですね。そらる:Vlogというタイトルにかまけて、たいしてしゃべりもせず……(笑)。ただ二人が旅行してるだけですね。まふまふ:でも、あまりにもしゃべらなさすぎて、副音声を二人であとから収録したんです。こもり校長:ご本人で、ご本人の副音声ですか!?そらる:そうなんです。自らツッコミを入れるっていう(笑)。まふまふ:わけわかんないことをしています(笑)。こもり校長:新しい形だ!(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★10/16(mon)-10/20(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★