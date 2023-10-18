12月28日から31日まで千葉・幕張メッセ国際展示場で開催される音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 23/24」の最終出演アーティストが発表された。
このたび発表されたのは12月28日に出演する櫻坂46、MAN WITH A MISSION、29日に出演するVaundy、フレデリック、マキシマム ザ ホルモン、30日に出演するgo!go!vanillas、Saucy Dog、HEY-SMITH、31日に出演する[Alexandros]、ELLEGARDEN、キュウソネコカミの計11組。公式アプリ・Jフェスではチケットの第2次先行予約期間を10月23日16:00まで延長し、申し込みを受け付けている。
COUNTDOWN JAPAN 23/24
2023年12月28日（木）千葉県 幕張メッセ国際展示場1～8ホール / イベントホール
＜出演者＞
新しい学校のリーダーズ / ano / Awich / Awesome City Club / Creepy Nuts / Kroi / the quiet room / SILENT SIREN / 櫻坂46 / the shes gone / SUPER BEAVER / スキマスイッチ / Da-iCE / ちゃんみな / DISH// / トンボコープ / ハンブレッダーズ / FOMARE / ベリーグッドマン / マカロニえんぴつ / MAN WITH A MISSION / Mr.ふぉるて / LANA / reGretGirl / 緑黄色社会
2023年12月29日（金）千葉県 幕張メッセ国際展示場1～8ホール / イベントホール
＜出演者＞
秋山黄色 / amazarashi / アンジュルム / Eve / imase / THE ORAL CIGARETTES / KEYTALK / キタニタツヤ / ZAZEN BOYS / syudou / -真天地開闢集団-ジグザグ / すりぃ / 10-FEET / TOOBOE / Vaundy / フレデリック / マキシマム ザ ホルモン / みゆはん / め組 / モーニング娘。'23 / ヤバイTシャツ屋さん / yama / ヨルシカ / Reol / Roselia
2023年12月30日（土）千葉県 幕張メッセ国際展示場1～8ホール / イベントホール
＜出演者＞
Ivy to Fraudulent Game / おいしくるメロンパン / KANA-BOON / 神はサイコロを振らない / クリープハイプ / go!go!vanillas / Conton Candy / Saucy Dog / 佐野元春＆THE COYOTE BAND / SHISHAMO / シャイトープ / Chilli Beans. / This is LAST / TETORA / Tele / Nulbarich / Novelbright / 羊文学 / flumpool / HEY-SMITH / MY FIRST STORY / My Hair is Bad / 優里 / UNISON SQUARE GARDEN / 夜の本気ダンス
2023年12月31日（日）千葉県 幕張メッセ国際展示場1～8ホール / イベントホール
＜出演者＞
アイナ・ジ・エンド / [Alexandros] / indigo la End / 打首獄門同好会 / ELLEGARDEN / カネヨリマサル / キュウソネコカミ / ゲスの極み乙女 / coldrain / サバシスター / 35.7 / サンボマスター / シンガーズハイ / 水曜日のカンパネラ / 四星球 / 須田景凪 / ずっと真夜中でいいのに。 / sumika / チョーキューメイ / Nothing's Carved In Stone / NEE / にしな / ねぐせ。 / NOISEMAKER / ハルカミライ / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / ブランデー戦記 / BLUE ENCOUNT / PEDRO / bokula. / ポルカドットスティングレイ / マルシィ / moon drop / ヤングスキニー / yutori / WurtS