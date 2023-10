世界が注目する「東京モーターショー」が「ジャパンモビリティショー」にリニューアル!今回は、過去最多の475社が参加する国内最大級のモビリティイベントとなっています!

この記事では、チケットや出展社情報、イベント、会場アクセスなど、当日までに押さえておきたい耳より情報を総まとめ!

最新情報を随時更新しますので、お出かけ前の参考にしてください!!

「ジャパンモビリティショー2023」ってどんなイベント?

東京モーターショー2019 開催の様子

日本自動車工業会(JAMA)が主催する「ジャパンモビリティショー2023」は、自動車に関する最新の技術やデザインについての情報を紹介する見本市。現在では世界5大モーターショーの一つとして、世界から注目を集めるビッグイベントとなっています。

その歴史は1954年に「全日本自動車ショウ」としてスタート。以後、1964年開催の第11回から「東京モーターショー」と名称を変え、多くのモーターファンに親しまれてきました。

2007年の第40回以降は2年に一度開催されていましたが、2021年は感染症流行の影響で中止に。そのため今回は4年ぶりの開催となっています。

第47回となる今回は、自動車業界の枠を超え、他産業やスタートアップ、来場者を含めて、日本の未来を新しい仲間と一緒に創っていくショーとして大きく“フルモデルチェンジ”し、過去最多の475社が会場を賑わせます。

開催期間・開場時間について

ジャパンモビリティショー2023 会期:

2023年10月26日(木)~11月5日(日)

期日 開場時間 プレスデー 10月25日(水)、26日(木) 10月25日(水) :8時00分〜18時00分

10月26日(木) :8時00分~13時00分 オフィシャルデー(※1) 10月26日(木) 13時30分~18時00分 特別招待日

障がい者手帳をお持ちの方の特別見学日(※2) 10月27日(金) 9時00分〜18時00分 プレビューデー(※3) 10月27日(金) 12時30分〜18時00分 一般公開日(月~土、祝) 10月28日(土)、10月30日(月)~11月4日(土) 9時00分~19時00分(※4) 一般公開日(日) 10月29日(日)、11月5日(日) 9時00分~18時00分(※4)

※1:招待状を所持する方のみ入場可

※2:特別招待券を所持する方、および障がい者手帳を所持する方で事前に登録した方(申し込み受付は既に終了)のみ入場可

※3:プレビューデーチケットを所持する方のみ入場可

※4:一般公開日の9時00分~10時00分の時間帯は、アーリーエントリーチケットを所持する方のみ入場可

チケット情報について

入場券(税込) 当日券 前売券 アフター4 アーリーエントリー プレビューデー 有効日時 10月28日(土) - 11月5日(日)

月-土・祝:10:00-19:00

日曜:10:00-18:00 10月28日(土)、

10月30日(月) - 11月4日(土)

の16:00以降 10月28日(土) - 11月5日(日)

月-土・祝:9:00-19:00

日曜:9:00-18:00 10月27日(金)

12:30-18:00 販売期間 10月28日(土)-11月5日(日) 8月30日(水) - 10月27日(金) 10月28日(土) - 11月4日(土) 8月30日(水) - 11月5日(日)

(売切れ次第終了) 8月30日(水) - 10月27日(金)

(売切れ次第終了) 一般 3,000円 2,700円 1,500円 3,500円

(限定5,000枚/日) 4,000円

(限定20,000枚) 高校生以下 無 料 小学生以下 無料:但、保護者の同伴が必要

入場チケットは5種類を用意。インターネットおよび各コンビニエンスストアにて購入でき、会場での当日販売はありません。「プレビューデー」「アーリーエントリー」「アフター4」の3種類について、そして高校生以下の入場について解説します。

※「H2 Energy Festival」「AJAJガイドツアー」「Out of KidZania in JMS 2023」への参加は別途、チケットの購入が必要となります。

【プレビューデー】最速でショーを見るならこちら!

「プレビューデー」は関係者向けの「プレスデー」「オフィシャルデー」の次の日に当たる10月27日(金)に設けられており、一般で購入できるチケットの中では最も早い日程でジャパンモビリティショーに入場できます。

チケットは20,000枚限定販売となっており、事前に売り切れとなってしまう可能性もあります。

※プレビューデーに利用しなかった場合に限り、一般公開日に利用可能

【アーリーエントリー】たっぷりショーを楽しむならこちら!

今回のショーの一般公開日は午前10時開場となっていますが、それよりも1時間早く入場できるチケットが「アーリーエントリー」です。当日は開場時間から混雑となることも予想されるため、このチケットならスムーズに入場できそうです。

チケットは各日程で5,000枚限定となっています。

※当日利用しなかった場合は、「一般公開日の入場券」として利用可能

【アフター4】仕事帰りの“寄り道”にピッタリ!

「アフター4」は、日曜日を除く一般公開日の午後4時以降に入場できるチケット。日中の仕事や用事を済ませた後にショーに行きたい方、学校を終えたお子さまと一緒に行きたい方などにオススメです。

高校生以下の入場について

上記の表の通り、10月27日の来場、もしくは一般公開日で午前9時~10時以内の入場でなければ、高校生以下(高校生および自動車専門学生・高等専門学生、中学生)は、学生証の提示で入場無料となっています。

また、小学生以下についてはプレビューデーやアーリーエントリーの場合も含めて入場無料です。ただし、保護者の同伴が必要となっています。

会場アクセスについて

イベント開催中は、駐車場不足や会場周辺道路の渋滞が予想されます。スムーズな移動は電車やバスなど、公共交通機関の利用がおすすめです。

電車

路線バス

水上バス

クルマ

見どころたくさん!主催者プログラム

今回のジャパンモビリティショー2023は、“みんなで一緒に未来を考える場”をキーワードに、さまざまなプログラムが用意されています。

【トーキョーフューチャーツアー】LIFE・EMERGENCY・PLAY・FOODの4つのシーンで体感する“未来の東京”

トーキョーフューチャーツアー 会場イメージ

“こんなモビリティがある未来があったらいいなを感じる、未来の東京ツアー”をコンセプトに、4つの切り口で、モビリティが変える未来をショー仕立てで体感できる体験型コンテンツが「トーキョーフューチャーツアー」。

自動車業界だけではないオールインダストリーで、先進のモビリティと日々の暮らしが融合した未来を五感で楽しめます。

Life & Mobility 街と自然とモビリティが調和した新たな生活シーン

Emergency & Mobility 人とモビリティが協力して復旧に取り組む未来のレスキューシーン

会場には、普段の生活の中でモビリティが活躍するシーンを描いた「LIFE」、大規模な災害が起こったシーンでモビリティと人が協力して復旧に取り組む光景をイメージした「EMERGENCY」、モビリティで広がる遊びやスポーツの楽しさを体験できる「PLAY」、モビリティが提供する食体験スペースの「FOOD」という4つのシーンが登場。

「EMERGENCY」は、2023年11月3日に全国ロードショー予定の映画「ゴジラ-1.0(マイナスワン)」とのスペシャルコラボレーションで、ゴジラに襲われた街を復興する様子が表現されています。

Play & Mobility モビリティにより広がる遊びやスポーツの楽しさを体験

Food & Mobility 見ていても楽しい、モビリティによる食体験スペース

【ジャパンフューチャーセッション】人気の自動車ジャーナリストやタレント、専門家が毎日入れ替わりで登場!

“モビリティは、日本の未来を作ることができるのか?”――環境問題や安全性、ホビーカルチャーなどさまざまな視点から、子どもも大人もワクワクできるような未来を見つけ出すトークセッションが「ジャパンフューチャーセッション」です。

期間中、毎日1~2本のテーマのもと、専門家たちが登壇しモビリティの未来を語ります。テーマは「カーボンニュートラル」「アウトドア」「SF」「ロボット」「サウナ」「メタバース」など、実に多彩。

登壇者も、“キャンプ芸人”として人気のお笑いタレント・西村瑞樹さん(バイきんぐ)、映画「ゴジラ-1.0」で監督を務める山崎貴さん、モータージャーナリストの河口まなぶさん、五味やすたかさん、今井優杏さん、ラジオパーソナリティとしても人気のジェーン・スーさん、堀井美香さんら、そうそうたる顔ぶれ。気になるテーマは事前にチェックしておくことがオススメです。

また、11月3日(金)午後3時半からは「日本カー・オブ・ザ・イヤー 2023-2024」の「10ベストカー選考会」を開催予定。こちらも見逃せません!

ジャパンフューチャーセッション タイムテーブル

詳しいトークテーマや登壇者については

【H2エナジーフェスティバル】音楽!お笑い!ラジオ公開生放送!水素エネルギーを使ってお届けするエンタメステージ

今回、新しい試みとして開催される有料エンタメエリアでは「H2 Energy Festival(エイチツーエナジーフェスティバル)」と題し、モビリティの未来を支える水素エネルギーを使った特設ステージにて、数々のアーティストによるライブ、芸人のお笑いライブや、この祭典をさらに盛り上げるコンテンツを実施します。

(写真左から)THE RAMPAGE、MA55IVE THE RAMPAGE

エンタメステージ初日(10月28日)は、LDH所属アーティストによるオープニングスペシャルイベントで、「THE RAMPAGE」「MA55IVE THE RAMPAGE」「BALLISTIK BOYZ」「LIL LEAGUE」「WOLF HOWL HARMONY」「KID PHENOMENON」の6組が登場。このイベントでしか見られないスペシャルパッケージをひっさげた圧巻のパフォーマンスをお届けします。

11月1日は吉本お笑いステージと銘打ち、「アインシュタイン」「銀シャリ」「男性ブランコ」「見取り図」らテレビでもおなじみの人気お笑い芸人たちが登場し、“モビリティ”と“お笑い”を掛け合わせたステージを繰り広げます。

2日にはJAPANESE HIPHOP最大のフェスティバル「THE HOPE」とタッグを組んだ「THE HOPE presents JAPANESE HIPHOP STAGE」を開催。HIPHOPシーンをけん引し続け、ジャンルきっての車好きでも有名なレジェンド「AK-69」を筆頭に、フレッシュな最先端の若手からレジェンドクラスまで今の日本のHIPHOPシーンを代表するアーティストが出演します。

また、10月30日(月)~11月2日(木)は、TOKYO FMで毎週月曜日~木曜日の13:00-14:55に放送しているラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」の公開生放送を実施します。

各日程の出演者&チケット情報

・10月28日(土) 16:00~:H2 Energy Festival オープニングスペシャルイベント LDHアーティストLIVE

THE RAMPAGE、MA55IVE THE RAMPAGE、BALLISTIK BOYZ、LIL LEAGUE、WOLF HOWL HARMONY、KID PHENOMENON

H2 Energy Festival 入場券:4,000円/JMS2023セット入場券:6,700円

・10月29日(日) 12:00~:音楽LIVE

chelmico、Hilcrhyme、iri、MIYAVI、Newspeak、氣志團

H2 Energy Festival 入場券:4,000円/JMS2023セット入場券:6,700円

・10月30日(月) 18:00~:TikTokクリエイターズFES

浅場佳苗、圧ねぇ atu_ne、チャリの七輪、夏絵ココ、ゆーだま、H14(LEONAIR)、Hitomi | 和太鼓、MOSCO、musa、Rimoママ、SATOYU、SeKiA、WARSAN

※本ステージは「本会場(JMS2023)」のチケットを所持していれば、無料で入場が可能。

・10月31日(火):COMING SOON

H2 Energy Festival 入場券:3,000円/JMS2023セット入場券:5,700円

・11月1日(水) 17:30〜:吉本お笑いステージ

アインシュタイン、おいでやすこが、銀シャリ、男性ブランコ、トレンディエンジェル、見取り図、ヨネダ2000、令和ロマン

H2 Energy Festival 入場券:2,000円/JMS2023セット入場券:4,700円

・11月2日(木) 17:00〜 :THE HOPE Presents JAPANESE HIPHOP STAGE

AK-69、DJ RYOW with FRIENDS、DJ CHARI with FRIENDS、Bleecker Chrome、Carz、DJ KEKKE、VLOT and more

H2 Energy Festival 入場券:3,000円/JMS2023セット入場券:5,700円

・11月3日(金) 12:00~:音楽LIVE

GLIM SPANKY、Little Glee Monster、RED ORCA、THE BAWDIES、yama、yonige、リーガルリリー

H2 Energy Festival 入場券:4,000円/JMS2023セット入場券:6,700円

・11月4日(土) 12:00~:音楽LIVE

androp、miwa、Omoinotake、SCANDAL、神使轟く、激情の如く。、四星球

H2 Energy Festival 入場券:4,000円/JMS2023セット入場券:6,700円

・11月5日(日) 12:00~:音楽LIVE

a flood of circle、MONKEY MAJIK、Mr.ふぉるて、WATWING、藤巻亮太

H2 Energy Festival 入場券:3,000円/JMS2023セット入場券:5,700円

・10月30日(月)~11月2日(木) 13:00~:TOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」公開生放送

MC:山崎怜奈

※前売りのセット入場券購入の場合は300円割引(10月28日(土)以降は当日券価格になります。)

※なお高校生以下の方々は本会場(JMS2023)が無料のため、「H2 Energy Festival入場券」のチケット代金のみでご入場いただけます。

※チケット料金はすべて税込みです

イベント初!モータースポーツエリア

今回が初設置となるモータースポーツエリアでは、クルマ・バイクファンに向けた多彩なプログラムを実施。

屋内展示エリアでは、レースカー展示に加え、e-Motorsportsの全日本大会の決勝やトークショーを開催。また、レースに携わるメカニック、エンジニア、レースクイーンも参加したイベントを実施します。

屋外では、プロドライバーによるレースカーのデモランや、タイヤ交換デモなど、プロのテクニックを存分に味わえるプログラムが用意されています。

ほかにもジャパンモビリティショーを楽しみ尽くすプログラムが盛りだくさん!

このほかにも、ジャパンモビリティショーをより楽しめるプログラムが盛りだくさん!気になるプログラムをチェックしておきましょう!

Start Up Future Factory(スタートアップ フューチャー ファクトリー)

「今」を支えている事業会社と、「未来」を支えるスタートアップとが手を取り、「モビリティ産業を拡張・加速させる場」。そのために必要となる、資金調達・商談機会・PRといった側面を5つのゾーンで支援していきます。

自動車ジャーナリスト(AJAJ)と巡る JAPAN MOBILITY SHOW 2023

日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)の会員有志がガイドとなり、専門家の視点でジャパンモビリティショーとクルマの魅力をガイドする有料ツアー。参加者にはワイヤレス・インカムヘッドセットが配られ、案内役のジャーナリストの説明を会場内でもはっきりと聞くことができます。

また、各ブースでは、ステージ上での車両説明・記念撮影、展示車両への乗り込み・記念撮影、開発スタッフとの対話会などの参加特典も。モーターファンなら要チェックのプログラムです。

開催概要

実施日程&

募集人数 プレビューデー:10月27日(金)

160名様

1. 13:00~14:50 1グループ16名×5グループ 計80名



2. 15:30~17:20 1グループ16名×5グループ 計80名

一般公開日:10月30日(月)、10月31日(火)、11月1日(水)、11月2日(木)

各日400名様 1. 9:00~10:50 1グループ16名×5グループ 計80名

2. 11:00~12:50 1グループ16名×5グループ 計80名

3. 13:00~14:50 1グループ16名×5グループ 計80名

4. 15:00~16:50 1グループ16名×5グループ 計80名

5. 17:00~18:50 1グループ16名×5グループ 計80名 参加費 プレビューデー:10月27日(金) 1,500円(中学生以上)

ご注意:JMS2023入場券(高校生以下無料)は、別途ご購入いただく必要がございます。

小学生以下は保護者同伴で無料。(但しシーバーなし)

※一般公開日10月30日~11月2日の「1. 9:00~10:50」にご参加いただく場合は、

アーリーエントリーチケットの入場券が必要です。 一般公開日:10月30日(月)、10月31日(火)、11月1日(水)、11月2日(木)

Out of KidZania in JAPAN MOBILITY SHOW 2023

人気のこども向け職業体験施設「キッザニア」がジャパンモビリティショー2023とコラボレーション!会場内に出現した「こども達が働く街」で、カーモデラ―やメカニックなど、クルマに携わる様々な職業を体験できます。

詳細の出展企業と体験内容については、専用サイトをご参照ください。

開催概要

名称 Out of KidZania in JAPAN MOBILITY SHOW 2023 実施日時 2023年10月27日(金)~11月5日(日) 会場 東京ビッグサイト 南展示場棟3・4ホール(東京都江東区有明3-11-1) 対象 小学1年生~6年生(※学校団体での来場を除き、保護者の同伴が必要) 参加費 出展者ブース 平日500円(税込)、土日祝1,000円(税込)

※別途、JMS2023入場チケット(高校生以下無料)が必要となります。

※3歳以上が対象の未就学児プログラムは無料で参加できます。 プログラム数 11種類 予約方法 専用サイト(JMS 2023公式Webサイト内)より申込み(先着順)

※事前Web予約の他に、当日、会場のみで行う予約枠も一定数あります。 受付開始 2023年10月5日(木) 15時 専用サイト 監修 KCJ GROUP 株式会社 ※体験時間は、すべてのプログラムで 1回につき約30分を予定。

オフィシャルグッズショップ

東京モーターショーでは1993年開催の第30回ショー以来、恒例となっているオフィシャルグッズショップ。

今回も東展示棟東4ホール、東7ホール、西展示棟アトリウム、南展示棟4ホールにそれぞれ1店舗、合計4店舗が設置。

従来の来場記念品やお土産に加え、有名キャラとのコラボ商品から食品、雑貨など100種を超えるラインナップで子どもから大人まで楽しめるグッズを販売予定しています。

また、メーカーの垣根を越えた出展者プレミアムグッズショップも東展示棟東1ホールに設置されます。

出展者プレミアムグッズショップ参加予定ブランド:スバル、ダイハツ、トヨタ、日産、日野、ホンダ、メルセデスベンツ、メルセデスAMG

「フォーリンデブはっしー」プロデュース!過去最多45店舗が出店の「グルメキングダム」

大型イベントの楽しみの一つであるフードコートは「グルメキングダム」と銘打ち、グルメエンターテイナーのフォーリンデブはっしー(橋本陽)がプロデュース!

過去最多の全45店舗の出店が決定し、4つのエリアで、普段では味わうことができないような食体験が一度に楽しめます。

「Japan Meat Show」(西展示棟屋上)は、日本初のバーガー選手権で優勝して日本一に輝いた「SHOGUN BURGER」や、横浜中華街で5店舗を構える大人気の小籠包専門店「王府井〜ワンフーチン〜」、半年先まで予約が埋まっている「肉山」など、肉料理が自慢の名店が集まったエリアで、グルメのメイン会場に位置します。

「車で食べに行きたい!全国のご当地グルメ」(東展示棟)は、全国各地ならではの絶品料理が集結。仙台の牛タンのような王道メニューから、京都ならではの黒七味を使ったハラミ焼肉丼などの次世代ご当地グルメまで幅広いジャンルが出揃います。

「ワールドグルメ」(東展示棟)は、その名の通りワールドワイドなグルメを楽しめるエリア。

縁日の屋台グルメが揃う「ファミリーグルメ」(南展示棟)は、家族で休憩できるスペース。自動車メーカー各社の社食カレーや特製カレーを食べ比べできるブースも設置しており、ファンならぜひとも堪能したいエリアです。

注目のイベント紹介!

会場内では、主催者プログラム以外にも注目のイベントがめじろ押し!ここでは見逃せないイベントの数々をご紹介します。

子どもも大人も楽しい!トミカコーナー

前回開催の様子

第35回(2001年)以来、子どもから絶大な人気を誇る、タカラトミー協賛の「トミカコーナー」。今回もファン興奮のトミカ展示・販売を行います。

おなじみのトミカ箱をイメージした巨大ディスプレイや、歴代トミカが並ぶ展示コーナーは必見!今回はネッツトヨタ兵庫のレーシングカーに加え、プラレール、リカちゃん、アニア、びーくるずーのコーナーも登場します。

また、販売コーナーでは売り切れ必至のJapan Mobility Show 開催記念モデルもラインナップ。公式サイトで販売商品をしっかりチェックしておこう!

「東京オートサロン2024」が一足早くブース出展!

日本最大級のカスタムカーの祭典「東京オートサロン2024」が、2024年1月の開催に先立ち、ジャパンモビリティショーとのコラボレーションの一環で、南3ホールでのブース出展が決定!

「カスタムカーの世界観を届ける」ことをテーマにしたブースでは、タイムアタック、ドリフト、ドレスアップ、アウトドアなど様々なジャンルの車種を展示し、カスタムカーの魅力を発信します。

また、ブースでは東京オートサロン2024のチケット先行発売も実施。会場購入限定特典としてノベルティがプレゼントされます。

さらに、28日(土)の一般公開日初日には、TOKYO AUTO SALON 2024イメージガール“A-class”の5人が登場!先日発表されたばかりのTOKYO AUTO SALON 2024のコスチュームで来場します。

実施概要

出展者名 出展車両 CUSCO Red Bull GR COROLLA エッチ・ケー・エス HKS TRB-03 KUHL JAPAN & VRARVA MARS1号機 LEXUS GX OUTDOOR CONCEPT(JAPAN STYLE) 株式会社ヴェイルサイド VeilSide FFZ400 TOM’S 未定

「A-class」来場スケジュール

10月28日(土) 松田 蘭、佐々木 美乃里、森脇 梨々夏、菅原 早記、益田 アンナ

10月29日(日) 松田 蘭、佐々木 美乃里

11月5日(日) 森脇 梨々夏、菅原 早記、益田 アンナ

※ブース登場時間は、東京オートサロン公式SNS各種にて発表予定

※登場メンバーは予告なく変更となる場合あり

最新キャンピングカーが一堂に集う!「キャンピングカーエリア by JRVA」

今回、新たに一般社団法人日本RV協会(JRVA)とコラボレーションし、「JAPAN MOBILITY SHOW 2023 CampingCar Area by JRVA」を東8ホールに設置。計35台のキャンピングカーを展示し、クルマでの旅の楽しさを提案します。

新旧スーパーカー&未来のクルマが大集合!「Tokyo Super Car Day 2023 in JMS」

一般社団法人 日本スーパーカー協会とのコラボレーションで、「TOKYO SUPERCAR DAY 2023 in JMS」を南3ホールで開催!

ランボルギーニやフェラーリなど往年のスーパーカーに加え、今回はロボットEV 、空飛ぶクルマ、商用EV 、新規格電動キックボードなどの新モビリティも登場。23社の協力企業と共に約25台のモビリティが展示されます。

10月29日~31日にかけては東京ビッグサイト前の「石と光の広場」でも展示を行います。

このほか、会期中は有名モータージャーナリストや文化人によるトークショーや、スーパーカーグッズ関連書籍の発売記念イベント、お子様向け解説ツアーなども企画されています。

学生たちの技術がここに結集!「学生フォーミュラ日本大会2023」ブース出展

学生フォーミュラ日本大会2023の様子

公益社団法人 自動車技術会は、2023年8月28日~9月2日に開催された学生フォーミュラ日本大会2023の参加車両から、ICV(ガソリンエンジン)クラスで1位に輝いた京都工芸繊維大学の実車両と、EV(電気)クラスで1位となった名古屋大学の実車両を展示する。

また、参加チームのトレーニングにも使われている、学生フォーミュラ(学F)を体感できるシミュレータ(東京農工大学)も合わせて展示。

大学・短大・高専等の学生たちが約1年かけて企画・設計・製作した技術の結晶をご覧ください。

軽トラから広がる笑顔の輪!「軽トラ市 in ジャパンモビリティショー2023」

岩手県雫石町が発祥のフリーマーケット「軽トラ市」が11月3日、東京ビッグサイト前の「石と光の広場」に登場します。

軽トラの荷台を陳列台代わりに使い、食料品、衣類、雑貨などを活気よく売り込む光景は、昔ながらの朝市のような雰囲気です。

イベント当日は全国各地からの出店者に加えて、スズキ・ダイハツ・日産・ホンダ・三菱の自動車会社5社も出店。お子様向けお楽しみ体験、愛知大学とのコラボ企画など、リモートで繋がる軽トラ市が用意されます。

主要メーカーの出展情報まとめ!

今回のショーは過去最多の475社(2023年10月4日時点)が出展、自動車や二輪車といった枠組みを超えてさまざまな企業が一堂に会するビッグイベントとなっています。

ここではその中でも、特に注目度の高い主要四輪メーカーの出展情報をまとめました!

トヨタ

レクサス

日産

スバル

ホンダ

マツダ

三菱自動車

スズキ

ダイハツ

BMW

メルセデス・ベンツ

BYD