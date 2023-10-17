真島昌利×TeddyLoid×浅野尚志による『GIRLS HERO』シグナルソング、配信開始

2023年10月25日（水）22時よりABEMAでスタートするオーディションドキュメンタリー番組『GIRLS HERO』の放送に先駆けて、番組のシグナルソング「BABY CHAOS」が10月18日0時より配信リリースされることが決定した。
『GIRLS HERO』は、今年12月に初開催される新時代クロスカルチャー音楽フェス「X-CON（エックスコン）」でのデビューライブを目指す「NEON-X」候補生たちによるオーディションドキュメンタリー番組。「NEON-X」は音楽、国境、ジャンル、次元のクロスオーバーを打ち出す”ハイパーガチャポップ”をコンセプトとしたグループとなっている。
その候補生たちが歌うシグナルソング「BABY CHAOS」はザ・クロマニヨンズの真島昌利が作詞・作曲を担当した楽曲で、編曲はTeddyLoidと浅野尚志が手がけた。配信決定に合わせて、レスリー・キーが撮影、吉良進太郎がアートディレクションを担当した配信ジャケットも公開。YouTubeでは30秒のティザー映像も公開されている。
＜リリース情報＞
「BABY CHAOS」
2023年10月18日（水）0:00配信リリース
作詞・作曲：真島昌利
編曲：TeddyLoid、浅野尚志
配信URL：https://gsh.lnk.to/BBCSMM
＜番組情報＞
『GIRLS HERO』（全6回）
放送日時：2023年10月25日（水）夜10時〜（以降、毎週水曜日夜10時より放送）
放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル
番組視聴URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/D44qfJoNJDC3LK
番組公式HP：http://girlshero.jp
番組公式X（Twitter）：https://twitter.com/girlshero_tv
番組公式Instagram：https://www.instagram.com/girlshero_tv
番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@girlshero_tv
ハッシュタグ：#ガルヒロ
出演者：アイカ・ヒロタ、コイロ・ミヤシタ、ココハ・モリ、サワ・アケナガ、ジュリ・イシタ、ノノカ・クシヤ、モモカ・ヒライ、ユア・ツツイ
※放送後1年間は無料でお楽しみいただけます。