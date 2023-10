After the Rainまふまふ “私だけのヒーロー”はそらる！虫退治に「タクシーで来てくれた！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月16日(月)の放送は、After the Rainがゲスト出演。「私だけのヒーロー」をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、2人にとってのヒーローとその理由を聞きました。After the Rainは、インターネットのミュージックシーンを中心に活動する、そらるさんとまふまふさんによるユニットです。10月18日(水)に、5年ぶりとなるフルアルバム『アイムユアヒーロー』をリリースします。こもり校長:今夜のテーマは「私だけのヒーロー」です! 生徒(リスナー)にとってのヒーローは誰なのか。自分を助けてくれた人、憧れの存在を教えてほしい!COCO教頭:After the Rain先生にとってのヒーローは、どういう方ですか?まふまふ:僕、いますよ! お恥ずかしいですけど、そらるさんは僕にとって結構ヒーローポジションです!そらる:一番無難な答えがきたな!(笑)。COCO教頭:厳しいっ(笑)。まふまふ:あれは……7年ぐらい前ですかね、家に虫が出たんです。ベランダから飛んできて。COCO教頭:デカめの虫ですか?まふまふ:デカめです! それで僕は泣いてしまいまして……家にいられないと。こもり校長:おぉ~……。まふまふ:そこで、そらるさんに「虫が出た!」と電話をして。そしたら、結構遠い所からタクシーで来てくれたんです! わざわざ退治しに来てくれました! これはヒーローだな、と!COCO教頭:男気……!そらる:いやいや、モノ申していいですか?こもり校長:意義あり?(笑)。そらる:虫が出たときに、呼んだのは俺だけじゃないんですよ! いろんな男友達を呼んで、虫退治をさせていたんです。COCO教頭:あれれれ(笑)。こもり校長:真っ先に到着したのが、そらる先生だったんですか?そらる:そういうわけでもないんですよ! だから、ちょっと都合のいいことを言っています!こもり校長:ここで、責められるとは……(笑)。まふまふ:一旦……話を進めましょうか?全員:(笑)。こもり校長:そらる先生にとってのヒーローは?そらる:特定の個人名を出すのは恥ずかしいので……自分はもちろん音楽が好きなんですけど、それを除くとゲームがすごく好きなんです。その中でも特にRPGが好きで、『ドラゴンクエスト』が好きですね。そういう、勇者に憧れた気持ちを持ったまま大人になってしまったんです。こもり校長:めっちゃいいじゃないですか!そらる:なので、そういうゲームの勇者とか、主人公みたいなヒーローを心に宿しながら……ここまでの人生を来ましたね。こもり校長:それを熱量に変えて表現できるってすごいですよね。僕もドラクエめちゃくちゃやっていたんで憧れますもん。そらる:子どもの気持ちを持ったままおじさんになった、“こどおじ”なんですよ……。校長・教頭:こどおじ……!?COCO教頭:初めて聞いた!こもり校長:ワードセンスがめちゃくちゃいい!全員:(笑)。この日の放送では……・「私のヒーローは、厳しくて大嫌いだった吹奏楽部の顧問です。異動されるときに“お前の成長を見ているぞ”と言われ、泣きそうになりました」という14歳・「私のヒーローはAfter the Rain先生です! そらる先生には受験期のつらさを楽曲で助けてもらって、まふまふ先生の曲を聴いて音楽に携わる仕事をしたいと思うようになりました」という18歳と電話をつなぎ、After the Rainの2人の経験談も交えながらトークを進めました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★10/16(mon)-10/20(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★