After the Rainそらる＆まふまふ「放送事故が多発しますよ！」SCHOOL OF LOCK!にガチガチで登場

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。10月16日(月)の放送は、After the Rainがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、緊張する2人を迎えました。登場時のトークを紹介します。After the Rainは、インターネットのミュージックシーンを中心に活動する、そらるさんとまふまふさんによるユニットです。10月18日(水)に、5年ぶりとなるフルアルバム『アイムユアヒーロー』をリリースします。番組への出演は、それぞれソロではありますが、After the Rainとしては初登場です。こもり校長:お一人ずつ自己紹介をお願いしてもいいですか?そらる:After the Rainのそらるです! 不慣れですが、頑張ってしゃべるので最後までよろしくお願いします!まふまふ:After the Rainのまふまふですー! あまりトークは自信がありませんが、頑張ります! よろしくお願いします!こもり校長:お二人とも緊張しているようには見えませんが(笑)。まふまふ:ガチガチですね。COCO教頭:まふまふ先生に関しては、背筋がえらく真っ直ぐになっている(笑)。横から見たら、どえらい直角です(笑)。こもり校長:そらる先生の落ち着きもすごいですよね。そらる:最近、この時間はもう寝ていたりするので……。COCO教頭:(夜の)10時! 早い!そらる:落ち着いているんじゃなくて、睡眠モードに入りつつある……(笑)。最近は朝6時に起きたりしているので、今は抗ってテンションを保てるように……やったことないんですけど(笑)。こもり校長:(笑)。よろしくお願いします!こもり校長:配信はお二人でよくされていると思いますが、After the Rainとしてラジオに出る、ということはあるんですか?まふまふ:いや、なくてですね。こういう公のちゃんとした電波に乗るということが、僕らは許されるのかというところで……。COCO教頭:許されますよ!まふまふ:何秒以上空いたらダメとかありますよね?こもり校長:ありますね。放送事故だ、と言われます。そらる:まずいですよ。放送事故が……多発しますよ(笑)。COCO教頭:大丈夫ですよ。校長がちゃんとやってくれますから!こもり校長:こういう場でのお二人の立ち位置、関係性はどういう感じなんですか? 普段とは違うスイッチが入るとか?そらる:いつも通りなんじゃないですか?まふまふ:ガチガチに緊張して、いつもたいしてしゃべれないのに、輪を掛けてしゃべれなくなります(笑)。校長・教頭:(笑)。そらる:自分はもともとそんなにガツガツいくタイプじゃないので、良くも悪くも変わらないかもしれないですね。こもり校長:僕は緊張すると、逆にめっちゃしゃべっちゃうタイプなんです。落ち着いてしゃべれるのは、羨ましいですけどね。そらる:話せるほうがいいですよ! 自分も、今日はじゃあ~……。全員:……(笑)。COCO教頭:なんか、フワフワしてるな(笑)。こもり校長:この2組が探り合っている……(笑)。COCO教頭:必要な時間ですよ! (放送時間は)あと2時間ありますからね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★10/16(mon)-10/20(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★