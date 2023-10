SUPER BEAVER藤原“35才”広明 自己紹介で「かわいく思われたい！」

SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」が10月からスタート。2回目となる10月13日(金)の放送では、初回にできなかった自己紹介をおこないました。それぞれのコメントを紹介します。渋谷:どうだろう? 2週目から……ちょっと思ったことがあってね。ちゃんと自己紹介してない……。全員:(笑)。渋谷:いきなりおしゃべり始めちゃってるし、感じ悪いよ……。上杉:「お前だれだよ!」的なね(笑)。渋谷:あらためて、出席番号順というかあいうえお順で自己紹介していきましょう!上杉:SUPER BEAVERでベースを担当しております、上杉研太と申します。“リーダー”とよく言われるんですが、それはこのバンドを僕が声をかけて発足していった、という経緯からです。特にそれ以上リーダーのことはしていないんですが……だから、“あだ名リーダー”と呼ばれています。性格的にはちょっとスレてるけど、正直者だと思います!藤原:“スレてる”って、それ自分で言うの?(笑)。渋谷:自己分析(笑)。上杉:で、料理が好きです! 動物も好きです! 基本、自由気ままな性格ですが、やることはちゃんとやります! 人にもちゃんと合わせて生きられない男ではないです! 頑張ってラジオやっていきますので、よろしくお願いいたします!渋谷:自己分析がちゃんとできてる(笑)。渋谷:えっと……名前が渋谷龍太です。柳沢:渋谷くん! そんなに緊張しなくていいんだよ!全員:(笑)。渋谷:趣味は読書で、好きな色はグレーです……。藤原:嘘つくな!渋谷:(気を取り直して)はい、渋谷龍太と申します! SUPER BEAVERではボーカルをやっています! みんなからは、“ぶーやん”と呼ばれたり、“渋谷様”と言われたり……。藤原:してない、してない!渋谷:レギュラーでラジオをやらせていただいて、とても光栄だなと思っています。しっかりとやっていきたいなと思っております! 性格はひょうきんです! よろしくお願いします!藤原:えっと……藤原広明です! SUPER BEAVERってバンドでドラム叩いてます! 好きなものはスニーカーです! 元気に明るく頑張ります! これからよろしくお願いしますっ!上杉:アイドルじゃん(笑)。渋谷:もうひとひねり、軽くもうひとひねりだけ!藤原:……かわいく思われたい!全員:(笑)。渋谷:いいですね、いいです! 自己紹介だもん、願望を言わないとね!柳沢:俺の名前は柳沢亮太って言います! この学校のてっぺんとりにきましたっ!藤原:もう間違ってる! 本当はそんなやつじゃないだろっ!柳沢:好きなものは単車っ!藤原:嘘つけ! 免許持ってないだろ!柳沢:とにかく、気合いだけはバッチリ入ってますんで! 夜露死苦!藤原:そんなキャラじゃないだろ!渋谷:変なの入ってきちゃったなぁ……(笑)。柳沢:すいません(笑)。ギター弾いてます、柳沢です。長男です! 妹がいます!!藤原:家族構成の時間じゃないから!柳沢:A型です。星座はうお座!よろしくお願いしまーす!渋谷:2個目の情報で、長男を出してくるのいいね。藤原:きょうだいいるとか気になるよね(笑)。渋谷:ということで、我々SUPER BEAVERのことをわかってくれたんじゃないかなと思います。あらためて、よろしくお願いします!3人:お願いします!今回の放送ではこのほかに、10代のころの思い出として、学校でのエピソードや聴いていた音楽などを語り合いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/★10/16(mon)-10/20(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★