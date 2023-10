BTSのコンサート映画「BTS: Yet To Come」が12月1日よりPrime Videoで配信される。

「BTS: Yet To Come」は「2030釜山国際博覧会」の誘致招致活動の一環として、2022年10月に韓国・釜山アジアド主競技場で約5万人を動員して行われたスペシャルコンサートの映像を収めたもの。「Dynamite」「Butter」「Run BTS」「MIC Drop」「Yet To Come」など全19のヒット曲とともに、メンバーのステージMCや華麗なパフォーマンス、壮大な花火が打ち上がる模様などを観ることができる。