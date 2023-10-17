コスプレイヤー火将ロシエルが自身のX（Twitter）を更新しディズニーコーデショットを披露した。

  • 火将ロシエル

火将は「ディズニーコーデ!」とポストし、ディズニーで固めた洋服を着用したショットを披露。この投稿にファンからは「黒コーデも似合う」「かわいい」「良いね」といった声が寄せられた。

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