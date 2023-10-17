コスプレイヤー火将ロシエルが自身のX（Twitter）を更新しディズニーコーデショットを披露した。
火将は「ディズニーコーデ!」とポストし、ディズニーで固めた洋服を着用したショットを披露。この投稿にファンからは「黒コーデも似合う」「かわいい」「良いね」といった声が寄せられた。
ディズニーコーデ! pic.twitter.com/PfluxrJGXU— 火将ロシエル (@Kasyou3roshieru) October 14, 2023
(C)ジャストプロ(C)コプルト
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コスプレイヤー火将ロシエルが自身のX（Twitter）を更新しディズニーコーデショットを披露した。
火将は「ディズニーコーデ!」とポストし、ディズニーで固めた洋服を着用したショットを披露。この投稿にファンからは「黒コーデも似合う」「かわいい」「良いね」といった声が寄せられた。
ディズニーコーデ! pic.twitter.com/PfluxrJGXU— 火将ロシエル (@Kasyou3roshieru) October 14, 2023
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