10月17日、日本テレビは12月28日から開催される第102回全国高校サッカー選手権大会の応援歌が、BE:FIRSTの『Glorious』に決定したと発表した。

高校サッカー選手権はこれまで、数々の豪華アーティストが応援歌を歌い、大会を盛りあげてきた。BE:FIRSTはSOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEOによる七者七様の個性を持った華やかさが魅力の7人組ダンス&ボーカルグループ。サッカー好きとして知られるSKY-HIがプロデュースしており、今回の楽曲はMANATOとサッカー経験者のJUNONが作曲、LEOが作詞に参加し、高校サッカーに全てを懸ける高校生たちに向けて、“足跡の数を誇ろう”という努力を讃え、勝者に対しても敗者に対してもリスペクトを捧げたバラードとなっている。

■BE:FIRSTコメント

―――応援歌のオファーを受けて

LEO 僕も学生時代に部活動を励んでいたので、高校生の皆さんの背中を押せるような曲が歌えて本当に幸せです。

MANATO 僕は部活動を歌とダンス以外、経験したことがないのですが、スポーツに向かって頑張っている方も、自分たちの過去も、全てを応援できるような曲が作れたことは、本当に良い機会になったと思っています。

―――高校サッカーのイメージは?

JUNON 僕自身、高校サッカーをやっていましたが、高校時代のほとんどを部活に捧げたというくらい部活が全てでした。だからこそ、テレビで大会を見ていると、選手たちがいかに高校サッカーに想いをかけているのかがひしひしと伝わってきます。そんな見ていて力が入るような熱い試合が何試合も繰り広げられるのが高校サッカーだと思っています。

―――タイトル『Glorious』について

SHUNTO 栄光、壮大という意味が込められています。スポーツは勝負事であり、勝ち負けが明確に分かれるものだと思いますが、勝者だけでなく敗者にもリスペクトを送るようなリリックになっています。

―――応援歌『Glorious』に込めた思い

RYOKI 学生時代に聴いた曲や、つらい時や何か励まされたい時に聴いた曲は、大人になっても聴いたりするじゃないですか。高校生の皆さんが大人になった時に「あの曲ずっと聴いていたんだよな」という思い出を残せるような楽曲になったら、僕たちもとても嬉しいです。

―――印象に残っている歌詞

LEO 「夢は 僕らを照らして いつか共に輝く その日を待ってる」という歌詞は何か凄く自分達とリンクしていて、実感できます。夢があるからここまで頑張れたこともたくさんありましたし、夢を叶えて最高のメンバーと立っている今があって、またここから夢を叶えてメンバーと一緒に輝くステージも見える、作っていて最高だなと思いました。この曲の歌詞の中で、一行でも一言でも共感してもらえたらすごく嬉しいです。

―――同じ高校生として、この曲で伝えたいこと

RYUHEI 僕はずっとダンスや歌をやってきて、現在ダンサー、ボーカルという道に決めましたが、今すごく幸せな人生を歩めていると感じます。サッカーだけでなく、目指したい職業だったり、行きたい大学だったり、皆さんそれぞれが目指す道を肯定できる応援歌になっていると思いますので、自分の努力を無駄にしてほしくないし、このまま突っ走っていってほしいし、自分たちで切り開く力を持って、突き進んでほしいなと思います。

―――高校生たちへエールをお願いします

SOTA 「栄光」は1位だけのものじゃなく、負けた人にも必ず手に入るものだと思っています。今できることを全力で取り組んだ先に見えた「栄光」を価値あるものにするために、その日まで頑張ってもらいたいです。僕たちの歌と表現が届けられる範囲で皆さんの背中を少しでも押せるように頑張りますので、一緒に走り抜けましょう。

第84回大会以降の歴代の応援歌は以下のとおり。

第84回(2005年度):コブクロ『Starting Line』

第85回(2006年度):絢香『Start to 0(Love)』

第86回(2007年度):RIP SLYME with MONGOL800『Remember』

第87回(2008年度):いきものがかり『心の花を咲かせよう』

第88回(2009年度):FUNKY MONKEY BABYS『明日へ』

第89回(2010年度):WEAVER『キミノトモダチ』

第90回(2011年度):ナオト・インティライミ『Message』

第91回(2012年度):miwa『ホイッスル~君と過ごした日々~』

第92回(2013年度):GReeeeN『僕らの物語』および『僕らは物語』

第93回(2014年度):大原櫻子『瞳』

第94回(2015年度):BLUE ENCOUNT『はじまり』

第95回(2016年度):家入レオ『それぞれの明日へ』

第96回(2017年度):Little Glee Monster『いつかこの涙が』

第97回(2018年度):Mrs. GREEN APPLE『僕のこと』

第98回(2019年度):三阪咲 応援歌『繫げ!』/みんなのアンセム『We are on your side』

第99回(2020年度):sumika『本音』

第100回(2021年度):上白石萌音『懐かしい未来』(作詞・作曲:森山直太朗)

第101回(2022年度):Saucy Dog『現在を生きるのだ。』

第102回(2023年度):BE:FIRST『Glorious』