櫻坂46が10月18日にリリースする7thシングル「承認欲求」の収録曲の歌唱メンバーが発表された。

初回限定盤A～Dと通常盤の5形態で発売される本作には「承認欲求」「マモリビト」「確信的クロワッサン」「僕たちの La vie en rose」「Don't cut in line!」「マンホールの蓋の上」「隙間風よ」の7曲を収録。各曲の歌唱メンバーは以下の通りだ。

櫻坂46「承認欲求」歌唱メンバー

承認欲求（全形態収録）

一期生：小池美波 / 小林由依 / 土生瑞穂

二期生：大園玲 / 武元唯衣 / 田村保乃 / 藤吉夏鈴 / 増本綺良 / 松田里奈 / 森田ひかる / 守屋麗奈 / 山崎天

三期生：谷口愛季 / 中嶋優月 / 村井優 / 山下瞳月

マモリビト（全形態収録）

三期生：石森璃花 / 遠藤理子 / 小田倉麗奈 / 小島凪紗 / 谷口愛季 / 中嶋優月 / 的野美青 / 向井純葉 / 村井優 / 村山美羽 / 山下瞳月

確信的クロワッサン（初回限定盤A収録）

一期生：上村莉菜 / 齋藤冬優花

二期生：井上梨名 / 大沼晶保 / 幸阪茉里乃

三期生：石森璃花 / 遠藤理子 / 小田倉麗奈 / 小島凪紗 / 的野美青 / 向井純葉 / 村山美羽

僕たちの La vie en rose（初回限定盤B収録）

一期生：小池美波 / 小林由依 / 土生瑞穂

二期生：武元唯衣 / 田村保乃 / 藤吉夏鈴 / 森田ひかる / 山崎天

Don't cut in line!（初回限定盤C収録）

三期生：谷口愛季 / 的野美青 / 村井優 / 村山美羽 / 山下瞳月

マンホールの蓋の上（初回限定盤D収録）

一期生：小池美波 / 小林由依 / 土生瑞穂

二期生：大園玲 / 武元唯衣 / 田村保乃 / 藤吉夏鈴 / 増本綺良 / 松田里奈 / 森田ひかる / 守屋麗奈 / 山崎天

三期生：谷口愛季 / 中嶋優月 / 村井優 / 山下瞳月

隙間風よ（通常盤収録）

一期生：上村莉菜 / 小池美波 / 小林由依 / 齋藤冬優花 / 土生瑞穂

二期生：井上梨名 / 大園玲 / 大沼晶保 / 幸阪茉里乃 / 武元唯衣 / 田村保乃 / 藤吉夏鈴 / 増本綺良 / 松田里奈 / 森田ひかる / 守屋麗奈 / 山崎天

※山崎天の崎はたつさきが正式表記。