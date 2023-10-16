◆ 阿部慎之助新監督の1年目へ
巨人は16日、2024年シーズンのコーチングスタッフを発表した。
阿部慎之助監督体制初年度となる来季は、昨季、二軍監督を務めた二岡智宏氏（47）がヘッド兼打撃チーフコーチに就任。杉内俊哉氏（42）が三軍投手チーフコーチから投手チーフコーチに昇格した。
新任では西武を退団した球団OBの内海哲也氏（41）が投手コーチとして入閣。なお、打撃コーチについては公表時期調整中となっている。
今回発表されたコーチングスタッフは以下の通り。
◆ 巨人・2024年度・コーチングスタッフ
▼ 一軍
＜監督＞
83 阿部慎之助
＜ヘッド兼打撃チーフコーチ＞
76 二岡智宏
＜総合コーチ＞
74 村田善則
＜打撃コーチ＞
※公表時期調整中
＜内野守備コーチ＞
78 川相昌弘
＜外野守備兼走塁コーチ＞
79 亀井善行
＜投手チーフコーチ＞
81 杉内俊哉
＜投手コーチ＞
77 内海哲也
＜バッテリーコーチ＞
88 實松一成
▼ 二軍
＜監督＞
73 桑田真澄
＜ヘッドコーチ＞
75 安藤強
＜打撃コーチ＞
87 橋本到
＜投手チーフコーチ＞
71 山口鉄也
＜投手コーチ＞
72 大竹寛
＜内野守備兼走塁コーチ＞
85 脇谷亮太
＜外野守備兼走塁コーチ＞
82 鈴木尚広
＜バッテリーコーチ＞
89 加藤健
▼ 三軍
＜監督＞
70 駒田徳広
＜打撃コーチ＞
101 古城茂幸
＜投手チーフコーチ＞
100 三澤興一
＜投手コーチ＞
104 野上亮磨
＜内野守備コーチ＞
105 吉川大幾
＜外野守備兼走塁コーチ＞
103 金城龍彦
＜バッテリーコーチ＞
102 市川友也
▼ 巡回
＜巡回投手コーチ＞
84 久保康生
＜巡回打撃コーチ＞
86 ぜラス・ウィーラー