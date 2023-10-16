巨人・阿部慎之助監督

◆ 阿部慎之助新監督の1年目へ

　巨人は16日、2024年シーズンのコーチングスタッフを発表した。

　阿部慎之助監督体制初年度となる来季は、昨季、二軍監督を務めた二岡智宏氏（47）がヘッド兼打撃チーフコーチに就任。杉内俊哉氏（42）が三軍投手チーフコーチから投手チーフコーチに昇格した。

　新任では西武を退団した球団OBの内海哲也氏（41）が投手コーチとして入閣。なお、打撃コーチについては公表時期調整中となっている。

　今回発表されたコーチングスタッフは以下の通り。

◆ 巨人・2024年度・コーチングスタッフ

▼ 一軍

＜監督＞

83　阿部慎之助

＜ヘッド兼打撃チーフコーチ＞

76　二岡智宏

＜総合コーチ＞

74　村田善則

＜打撃コーチ＞

※公表時期調整中

＜内野守備コーチ＞

78　川相昌弘

＜外野守備兼走塁コーチ＞

79　亀井善行

＜投手チーフコーチ＞

81　杉内俊哉

＜投手コーチ＞

77　内海哲也

＜バッテリーコーチ＞

88　實松一成

▼ 二軍

＜監督＞

73　桑田真澄

＜ヘッドコーチ＞

75　安藤強

＜打撃コーチ＞

87　橋本到

＜投手チーフコーチ＞

71　山口鉄也

＜投手コーチ＞

72　大竹寛

＜内野守備兼走塁コーチ＞

85　脇谷亮太

＜外野守備兼走塁コーチ＞

82　鈴木尚広

＜バッテリーコーチ＞

89　加藤健

▼ 三軍

＜監督＞

70　駒田徳広

＜打撃コーチ＞

101　古城茂幸

＜投手チーフコーチ＞

100　三澤興一

＜投手コーチ＞

104　野上亮磨

＜内野守備コーチ＞

105　吉川大幾

＜外野守備兼走塁コーチ＞

103　金城龍彦

＜バッテリーコーチ＞

102　市川友也

▼ 巡回

＜巡回投手コーチ＞

84　久保康生

＜巡回打撃コーチ＞

86　ぜラス・ウィーラー