Awichのニューアルバム「THE UNION」が10月25日に配信リリースされる。

2022年3月にリリースされた前作「Queendom」以来のアルバムとなる本作には全12曲を収録。「RASEN in OKINAWA」「Bad Bitch 美学 Remix」といった既発曲のほか、ソフトバンクのテレビCMソング「Guerrilla」、人気曲「口に出して」と同タイトルの「口に出して 2」、GADOROを客演、TRILL DYNASTYをプロデューサーに迎えた「Burn Down」、BIM、STUTSとコラボした「Twinkle Stars」、MFSに加えてralphをフィーチャーした「ALI BABA REMIX」などの新曲が収められている。

またAwichは11月5日に神奈川・Kアリーナ横浜でワンマンライブ「Queendom -THE UNION- at K-Arena Yokohama」を開催。チケットは各プレイガイドで販売されている。

Awich「THE UNION」収録曲

01. THE UNION(Prod. Chaki Zulu / Chant by Kuniko, T.Kura )

02. RASEN in OKINAWA (Prod. Diego Ave)/ Awich, 唾奇, OZworld & CHICO CARLITO

03. Guerrilla(Prod. Ryosuke “Dr.R” Sakai)

04. ALI BABA REMIX feat. MFS & ralph(Prod. Chaki Zulu)

05. Bad Bitch 美学 Remix(Prod. Chaki Zulu)/ Awich, NENE, LANA, MaRI, AI & YURIYAN RETRIEVER

06. Call On Me(Prod. sty, Chaki Zulu)

07. 口に出して 2(Prod. KM)

08. Interlude

09. Burn Down feat. GADORO(Prod. TRILL DYNASTY)

10. かくれんぼ(Prod. Chaki Zulu)

11. Twinkle Stars feat. BIM(Prod. STUTS)/ Awich & STUTS

12. Wait For Me(Prod. JIGG / Trumpet:Patriq Moody)

Queendom -THE UNION- at K-Arena Yokohama

2023年11月5日(日)神奈川県 Kアリーナ横浜

<出演者>

Awich

客演:CHICO CARLITO / OZworld / Ritto / SugLawd Familiar / 唾奇 / CYBER RUI / LANA / MaRI / MFS / NENE / BIM / DOGMA / GADORO / JP THE WAVY / YURIYAN RETRIEVER / 鎮座DOPENESS / KEIJU / STUTS / ¥ellow Bucks / YZERR